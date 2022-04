68-letnik umrl v požaru

Ognjeni zublji so leseno drvarnico zajeli včeraj nekaj pred 18. uro. Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili in policisti, ki so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj. Vzrok za požar, v katerem je oseba umrla, še ni znan, po prvih podatkih Policije pa smrt ni posledica kaznivega dejanja, so sporočili predstavniki Policijske uprave (PU) Ljubljana.