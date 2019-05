Z motorno žago moškemu grozil, da mu bo odrezal vrat

V četrtek okoli 18. ure se je 73-letni moški s svojim osebnim avtomobilom vračal s svoje parcele v Rogoznici proti domu. Na tamkajšnji cesti ga je pričakal in zaustavil 68-letni domačin in z motorno žago, ki je bila v pogonu, mahal proti avtomobilu oškodovanca ter mu ob tem poškodoval vetrobransko steklo vozila.

Oškodovanec je odprl okno na voznikovih vratih vozila in vprašal osumljenca, kaj želi, ta pa je s prižgano motorno žago segel skozi okno v notranjost vozila in oškodovancu zagrozil, da mu bo odrezal vrat. Ker se je oškodovanec prestrašil, je z vozilom speljal in se odpeljal proti domu. Motorna žaga se ga ni dotaknila.

Mariborski policisti bodo osumljenca kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu.