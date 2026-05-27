69-letni motorist in 63-letna sopotnica trčila v avto 45-letnika

Kot smo poročali, so bili policisti o nesreči obveščeni okoli 16. ure.

45-letni moški v osebnem vozilu, ki je vozil v smeri Vurberka, je pri naselju Grajenščak zapeljal prek prekinjene ločilne črte na nasprotno smerno vozišče. "V tistem trenutku je v nasprotni smeri, pravilno po svojem smernem vozišču, pripeljal 69-letni voznik motornega kolesa in trčil v avtomobil. Voznik motornega kolesa je po trčenju padel po vozišču in zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Prav tako se je v trčenju huje poškodovala 63-letna sopotnica na motorju, ki so jo odpeljali v UKC Maribor, kjer je kasneje zaradi hudih poškodb umrla," so danes sporočili z Generalne policijske uprave.

Gasilci PGD Ptuj in PGD Grajena so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, nevtralizirali iztekle tekočine in pomagali policiji in reševalcem nujne medicinske pomoči. "Reševalci NMP Ptuj so eno poškodovano osebo oskrbeli na kraju dogodka, drugo poškodovano osebo pa so s helikopterjem Slovenske vojske z ekipo HNMP prepeljali v UKC Maribor," medtem navaja Uprava za zaščito in reševanje.

Gre za tretjo prometno nesrečo s smrtnim izidom letos na območju mariborske policijske uprave.