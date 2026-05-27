Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

69-letni motorist in 63-letna sopotnica trčila v avto 45-letnika

Ptuj, 27. 05. 2026 06.48 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.L. STA
Znak za policijo

V torek popoldne se je pri naselju Grajenščak zgodila tragična prometna nesreča, v kateri sta umrla 69-letni motorist in njegova 63-letna sopotnica na motorju. Z motorjem sta trčila v avto 45-letnika, ki je prek prekinjene ločilne črte zapeljal na nasprotno smerno vozišče.

Kot smo poročali, so bili policisti o nesreči obveščeni okoli 16. ure.

Preberi še V trčenju pri Ptuju umrla motorist in sopotnica

45-letni moški v osebnem vozilu, ki je vozil v smeri Vurberka, je pri naselju Grajenščak zapeljal prek prekinjene ločilne črte na nasprotno smerno vozišče. "V tistem trenutku je v nasprotni smeri, pravilno po svojem smernem vozišču, pripeljal 69-letni voznik motornega kolesa in trčil v avtomobil. Voznik motornega kolesa je po trčenju padel po vozišču in zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Prav tako se je v trčenju huje poškodovala 63-letna sopotnica na motorju, ki so jo odpeljali v UKC Maribor, kjer je kasneje zaradi hudih poškodb umrla," so danes sporočili z Generalne policijske uprave.

Gasilci PGD Ptuj in PGD Grajena so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, nevtralizirali iztekle tekočine in pomagali policiji in reševalcem nujne medicinske pomoči. "Reševalci NMP Ptuj so eno poškodovano osebo oskrbeli na kraju dogodka, drugo poškodovano osebo pa so s helikopterjem Slovenske vojske z ekipo HNMP prepeljali v UKC Maribor," medtem navaja Uprava za zaščito in reševanje.

Gre za tretjo prometno nesrečo s smrtnim izidom letos na območju mariborske policijske uprave.

prometna nesreča motor avto ptuj policija

V trčenju pri Ptuju umrla motorist in sopotnica

24ur.com 83-letnik trčil v tovorno vozilo na nasprotnem voznem pasu in na kraju umrl
24ur.com 86-letni voznik avtomobila odvzel prednost 61-letniku na motornem kolesu
24ur.com V prometni nesreči na Muti umrla 48-letna voznica osebnega vozila
24ur.com 58-letnik umrl za posledicami hude prometne nesreče
24ur.com Huda prometna nesreča pri Hotemažah, življenje motorista ogroženo
24ur.com 77-letnica med prehitevanjem oplazila 74-letnega motorista, ki se je huje poškodoval
24ur.com Voznik tovornjaka zapeljal vzvratno in povozil 45-letno motoristko
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Nogometni as pokazal svojo mamo in ganil z objavo
V izolski porodnišnici mamice rodijo s pogledom na morje
V izolski porodnišnici mamice rodijo s pogledom na morje
Kako pomagati otroku pri učenju in koncentraciji?
Kako pomagati otroku pri učenju in koncentraciji?
Ali se moj otrok razvija "normalno"?
Ali se moj otrok razvija "normalno"?
zadovoljna
Portal
Zvezdnica Santa Barbare nujno potrebuje pomoč
Dnevni horoskop: Ovne čaka iskren pogovor, rake pa priložnost za nov začetek
Dnevni horoskop: Ovne čaka iskren pogovor, rake pa priložnost za nov začetek
Novo glasbeno tekmovanje v Sloveniji: kdo bo šel na Laško Pivo in cvetje?
Novo glasbeno tekmovanje v Sloveniji: kdo bo šel na Laško Pivo in cvetje?
Poletne obleke, ki jih trenutno nosijo Slovenke
Poletne obleke, ki jih trenutno nosijo Slovenke
vizita
Portal
Preprost test z vrvico razkriva, kdaj bi morali biti zaskrbljeni zaradi svojega zdravja
Koliko korakov dnevno potrebujete za ohranjanje vitke postave
Koliko korakov dnevno potrebujete za ohranjanje vitke postave
Študija razkriva, ali lahko vaša krvna skupina vpliva na tveganje za zgodnjo možgansko kap
Študija razkriva, ali lahko vaša krvna skupina vpliva na tveganje za zgodnjo možgansko kap
Zakaj čokolada in čips med menstruacijo nista dobra izbira
Zakaj čokolada in čips med menstruacijo nista dobra izbira
cekin
Portal
Med odplačevanjem kredita izgubite službo - to so tri realne situacije, kaj storiti
Hrvaški policisti opozarjajo, kako se zaščititi pred tatovi
Hrvaški policisti opozarjajo, kako se zaščititi pred tatovi
Preverili smo cene na ljubljanski tržnici: toliko boste plačali za sadje in zelenjavo
Preverili smo cene na ljubljanski tržnici: toliko boste plačali za sadje in zelenjavo
V petek bodo pokojnine morda zamujale
V petek bodo pokojnine morda zamujale
moskisvet
Portal
Evropska država z velikim pomanjkanjem moških – ženske najemajo moške
Sin zvezdnika v eksplicitni sceni, ki je sprožila val reakcij
Sin zvezdnika v eksplicitni sceni, ki je sprožila val reakcij
Ferrari je razkril svoj prvi popolnoma električni avtomobil
Ferrari je razkril svoj prvi popolnoma električni avtomobil
Hitra pomoč pri zaprtju in napihnjenosti
Hitra pomoč pri zaprtju in napihnjenosti
dominvrt
Portal
Lesni pepel in kavna usedlina: napaka, ki jo dela veliko vrtičkarjev in lahko škodi rastlinam
Pozabite na sivko: preprosti triki proti moljem, ki so učinkovitejši od dišav
Pozabite na sivko: preprosti triki proti moljem, ki so učinkovitejši od dišav
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
Zadnji trenutki prenove so razkrili največji izziv ekipe
Zadnji trenutki prenove so razkrili največji izziv ekipe
okusno
Portal
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
To poletje vsi pripravljajo zamrznjene 'čokobanane'
To poletje vsi pripravljajo zamrznjene 'čokobanane'
voyo
Portal
Mlada nogometašica
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725