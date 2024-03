69-letnik krepko prekoračil hitrost: v naselju 113 kilometrov na uro

Poostren nadzor prometa razkril številne prekrške

Tudi sevniški policisti so 21. 3. na območju Sevnice in Podgorja ob Sevnični poostreno nadzirali promet. Kontrolirali in ustavili so 35 voznikov motornih vozil in ugotovili, da je osem voznikov med vožnjo uporabljalo mobilne telefone, trije med vožnjo niso bili pripeti z varnostnim pasom, sedem voznikov pa je prekoračilo najvišjo dovoljeno hitrost v naselju. Trije so v naselju prekoračili hitrost za več kot 10 kilometrov na uro, najvišja izmerjena hitrost v naselju je bila 80 kilometrov na uro. Zaradi kršitev so voznikom izdali 17 plačilnih nalogov in izrekli eno opozorilo. Z aktivnostmi, ki bodo usmerjene v zagotavljanje varnosti cestnega prometa, bodo policisti nadaljevali tudi v prihodnjih dneh.



Hitrost je še vedno med glavnimi dejavniki prometnih nesreč na naših cestah, tudi tistih z najhujšimi posledicami. Pogosto je povezana z drugimi dejavniki, kot so nepravilna stran in smer vožnje, nepravilno prehitevanje, neupoštevanje pravil o prednosti in vožnjo pod vplivom alkohola. Voznike pozivamo, naj prilagodijo hitrost vožnje veljavnim omejitvam, vozniškim sposobnostim ter razmeram na cesti, še poudarjajo na PU Novo mesto.