69-letniku zasegli več kot 300 sadik konoplje

69-letnik je imel na naslovu, ki so ga preiskali kriminalisti, poseben prostor, prirejen za gojenje konoplje. Tam so našli več kot 300 sadik in okoli pet kilogramov posušene droge, je sporočil predstavnik Policijske uprave (PU) Ljubljana Tomaž Tomaževic.

Policisti so drogo zasegli in nadaljujejo zbiranje obvestil. Osumljenec bo predvidoma danes s kazensko ovadbo priveden pred preiskovalnega sodnika zaradi sumov kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanim drogami.