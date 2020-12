70-letna Švedinja sina v prisilni izolaciji zadrževala več desetletij

"Mati je vsa ta leta manipulirala z družbo. Grozno je, da je bil prikrajšan za vse življenje," je za časnikExpressen dejala sorodnica. Povedala je, da je že dalj časa sumila, da mama sina prisilno zadržuje v stanovanju. Ko je slišala, da je 70-letnica v nedeljo zvečer pristala v bolnišnici, si je upala v stanovanje v predmestju Stockholma.

"Stanovanja že leta ni nihče počistil. Bila je popolna tišina, slišati je bilo le zvoke iz starega velikega televizorja," je opisala prihod v stanovanje. Dodala je, da je stanovanje smrdelo po urinu.

Nato je slišala zvoke, ki so prihajali in temnega kota v kuhinji in našla 41-letnika. "Najprej sem opazila njegove noge. Izgledale so grozljivo, vse do kolen je imel odprte rane, ki so bile zagnojene," je dejala. Dejala je še, da je komaj govoril, vendar jo je prepoznal. "Nisem ga videla že več kot 20 let, ampak ko sva si pogledala v oči je začel izrekati moje ime," je dejala. Sorodnica je nato poklicala rešilca.

Dejala je še, da je pretresena, a da hkrati čuti olajšanje. "Na ta dan sem čakala več kot 20 let, ko sem ugotovila, da ima pod nadzorom celo njegovo življenje. A nikoli si nisem mislila, da bo tako hudo. Hvaležna sem, da je sedaj dobil pomoč in da bo preživel," je še dejala po poročanju častnika The Local.

Po poročanjuReutersa naj bi bil tudi brez zob."Trenutno je v bolnišnici. Vem, da je potreboval operacijo," je dejala tožilka Emma Olsson, ki ni podrobneje opisala njegovega zdravstvenega stanja.

Številni lokalni mediji so poročali, da je mama sina iz šole izpisala pri 12 letih, od takrat pa naj bi bil povsem izoliran od zunanjega sveta.

Mati sicer zanika obtožbe o prisilni izolaciji in hudih telesnih poškodbah, je po poročanjuReutersa dejala Olssonova.