70-letnik na voznem pasu ustavljal vozila, ker naj bi mu iz avta ušel pes

Včeraj okoli 19.30 se je na štajerski avtocesti med Lukovico in Kompoljami v smeri Celja zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in pešec. Po do sedaj zbranih obvestilih se je prometna nesreča zgodila, ker je 70-letni moški pri vožnji v smeri Celja zaradi okvare vozila ustavil na odstavnem pasu. Izstopil je iz vozila in na voznem pasu ustavljal druga vozila, domnevno zaradi psa, ki je ušel iz avta.

Vanj je trčil voznik z osebnim vozilom, ki je vozil v smeri Celja. Pri tem se je pešec huje telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v bolnišnico Ljubljana, njegovo življenje pa je ogroženo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo. Zaradi ogleda in odpravljanja posledic je bila štajerska avtocesta v smeri Celja zaprta do 21.30, so spomnili na PU Ljubljana.