70-letnik trčil v odbojno ograjo in nato še v vozilo, zaradi poškodb umrl v bolnišnici

Prometna nesreča, v kateri sta trčili dve vozili, se je zgodila okoli 10. ure na cesti med Mednom in Medvodami.

"Nesrečo je povzročil 70-letni voznik osebnega vozila, ki je iz do zdaj še neznanega vzroka v ovinku zapeljal desno in z vozišča, kjer je trčil v odbojno ograjo. Vozilo je nato odbilo na nasprotno smerno vozišče, po katerem je pravilno pripeljal 45-letni voznik osebnega vozila, ki se trčenju ni mogel izogniti," so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

Na kraju so posredovali gasilci Gasilske brigade Ljubljana, ki so kraj nesreče zavarovali, odklopili akumulatorja in pomagali reševalcem pri reanimaciji in oskrbi poškodovanca.

Povzročitelj nesreče je nato v bolnišnici umrl. Življenje drugega udeleženca pa ni ogroženo, so pojasnili na PU Ljubljana.