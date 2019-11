70-letnik trčil v policijsko vozilo, ki je na nujni vožnji prevozilo rdečo luč

V nesreči je bil policist kot sopotnik v službenem vozilu lažje telesno poškodovan (poškodba roke) in so ga odpeljali na nadaljnji pregled v šempetrsko bolnišnico, drugi udeleženci pa niso bili poškodovani, je pojasnil tiskovni predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik .

Nesreča, v kateri sta bili udeleženi dve vozili, se je zgodila včeraj ob 10.54. Policijsko službeno vozilo, ki je bilo na nujni interventni vožnji, je s prižganimi modrimi lučmi in sireno vozilo po Sedejevi ulici v smeri križišča z Vojkovo cesto in prevozilo rdečo luč na semaforju. Tedaj je vanj trčilo drugo vozilo, ki je pripeljalo po Vojkovi cesti (iz smeri Kromberka) proti Solkanu.

Policisti so bili na nujni vožnji in so prevozili rdečo luč, ko je vanje trčil 70-letni voznik.

Po poročanju Primorskih novic so sicer očividci na kraju dogodka naleteli na precej nenavaden prizor – ob poškodovanem policijskem službenem vozilu je bil avto, ki je trčil vanj, policistov pa ni bilo nikjer. Ti so namreč odhiteli naprej na intervencijo (Božnik je povedal, da je šlo za kršenje javnega reda in miru), preiskavo nesreče pa so prepustili novogoriškim prometnim policistom.

Po besedah policistov naj bi policist za volanom v križišču kljub rdeči luči na semaforju preveril, ali ga je varno prevoziti, takrat pa je z leve strani pripeljal 70-letnik in trčil vanje.