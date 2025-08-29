70-letnik z lopato po glavi 76-letnega soseda, v Pobegih razgrajala 42-letnica

70-letnik je v Kopru včeraj dopoldne napadel 76-letnega soseda. Z lopato ga je poškodoval po glavi, zaradi česar so mu na pomoč morali priskočiti reševalci. Policisti preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe.

Ob 20. uri pa je 42-letna ženska v gostilni v Pobegih kršila javni red in mir. 42-letnica je kričala na zaposlenega in ga celo udarila, kričala je tudi na goste. Ker je nikakor niso mogli pomiriti, so poklicali na pomoč policiste. Z razgrajanjem je nadaljevala tudi po njihovem prihodu, zato so ji policisti odredili pridržanje in izdali plačilni nalog, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.