Črna kronika

70-letnik z lopato po glavi 76-letnega soseda, v Pobegih razgrajala 42-letnica

29. 08. 2025 13.07

Ti.Š.
7

Primorski policisti so imeli opravka z dvema 'vročekrvnežema'. Najprej so v Kopru obravnavali 70-letnega moškega, ki se je z lopato spravil na 76-letnega soseda in ga udaril po glavi. Zvečer pa so jih na pomoč poklicali še v Pobege, kjer je v gostinskem lokalu razgrajala 42-letnica. Ker se nikakor ni umirila, so jo pridržali.

70-letnik je v Kopru včeraj dopoldne napadel 76-letnega soseda. Z lopato ga je poškodoval po glavi, zaradi česar so mu na pomoč morali priskočiti reševalci. Policisti preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe.

Koprski policisti so 42-letno žensko začasno pridržali. (Slika je simbolična)
Koprski policisti so 42-letno žensko začasno pridržali. (Slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

Ob 20. uri pa je 42-letna ženska v gostilni v Pobegih kršila javni red in mir. 42-letnica je kričala na zaposlenega in ga celo udarila, kričala je tudi na goste. Ker je nikakor niso mogli pomiriti, so poklicali na pomoč policiste. Z razgrajanjem je nadaljevala tudi po njihovem prihodu, zato so ji policisti odredili pridržanje in izdali plačilni nalog, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.

KOMENTARJI (7)

96bimBo
29. 08. 2025 14.50
+1
Ime učitelja verouka?
ODGOVORI
1 0
Finfer
29. 08. 2025 14.45
+1
Nisem ga udaril z lopato po glavi ampak ko sem se branil pred njim ki me je napadal vsa oba zgubila ravnotežje in jaz sem padel na hrbet in se udaril v komolec on pa je tudi izgubil ravnotežje in ker je debel in neroden in nima moči v rokah je padel na asfalt in z glavo udaril ob tla ,sramota da tako lažete in ne poznate resnice !!
ODGOVORI
1 0
Bigbadjohn
29. 08. 2025 14.32
-1
Zakaj sum? " ...sum storitve kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe"- Ali jim ni jasna vzorčna povezava med udarcem z lopato in rano? Ja, mogoče je z lopato kanil zgolj odgnati komarja, ki se je pripravljal na pik...
ODGOVORI
0 1
Odrešenik666
29. 08. 2025 14.38
Ti ni jasno a? Torej, ce js tebe z lopato po btici in ti poklices policaje oz kak sosed poklice zaradi tvojega stokanja, še ni dokazano, da sem te js po btici. Torej sumijo, da sem te.
ODGOVORI
0 0
Nidani
29. 08. 2025 14.30
+2
To so verjetno samo državljani...bi rekli nekateri pripadniki sekte...
ODGOVORI
2 0
Five -O
29. 08. 2025 14.26
+1
Bolj star bolj nor, moral bi biti modrejši😂
ODGOVORI
1 0
assassin911
29. 08. 2025 13.48
+4
A na Dolenjskem se pa nič ni dogajalo?
ODGOVORI
4 0
