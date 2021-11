70.000 evrov škode: z macolo razbijal vrata in izložbe ter kradel orodje

Novomeški kriminalisti so k preiskovalnemu sodniku privedli 34-letnega osumljenca iz Novega mesta, ki je v letih 2020 in 2021 po različnih krajih po Sloveniji vlamljal v prodajalne in odtujeval predvsem tehnične predmete, je sporočila predstavnica PU Novo mesto Alenka Drenik. Gre za starega znanca Policije, saj so ga v preteklosti zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, predvsem tatvin, velikih tatvin in prikrivanja, obravnavali že 13-krat. Preiskovalni sodnik je zanj odredil pripor.

Med preiskavo so ugotovili, da je vlomil v najmanj šest prodajaln in v druge poslovne prostore ter povzročil za 70.000 evrov premoženjske škode. Osumljenec, ki je bil ob storitvi kaznivih dejanj zamaskiran, je v objekte v večini primerov vlomil tako, da je z večjim kladivom razbijal vrata in izložbe ter onemogočal videonadzorne sisteme, s tem pa je povzročal večjo škodo tudi na stavbah, je pojasnila Drenikova.

V začetku novembra so v sodelovanju s PU Celje opravili hišne preiskave treh stanovanjskih hiš na območju Novega mesta, dveh osebnih avtomobilov in objekta na območju Šmartnega ob Paki. Našli in zasegli so več predmetov, za katere osumljenec ni znal pojasniti izvora. Za del zaseženih predmetov so že potrdili, da izvirajo iz kaznivih dejanj in jih vračajo oškodovancem, za ostale predmete pa izvor še ugotavljajo.