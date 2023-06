71-letni voznik trčil v 76-letno peško: utrpela posebno hudo poškodbo

Štajerski policisti so v petek malo pred poldnevom prejeli obvestilo o prometni nesreči v Poljčanah. Po prihodu na kraj so ugotovili, da 71-letni voznik ni upošteval prednosti pešca na prehodu za pešce in zaradi tega trčil v 76-letno žensko. Peška je ob tem utrpela posebno hudo poškodbo.

icon-expand Nesreča FOTO: Shutterstock S Policijske uprave Maribor so sporočili, da so bili v petek malo pred 12. uro obveščeni o prometni nesreči na Bistriški cesti v Poljčanah. Policisti so na kraju ugotovili, da je prometno nesrečo zakrivil 71-letni voznik osebnega vozila, ki je zaradi neupoštevanja prednosti pešca na prehodu za pešce trčil v 76-letno peško. Slednja je pravilno prečkala cestišče na prehodu za pešce. Ob trčenju je 76-letnica utrpela posebno hudo poškodbo, je sporočila Policija. Zoper povzročitelja bodo policisti spisali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.