71-letnica povzročila nesrečo in pobegnila

Mariborski policisti so obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo, ki jo je povzročila 71-letna voznica, ki je s kraja pobegnila. Policisti so voznico izsledili in ugotovili, da je vozila brez veljavnega vozniškega dovoljenja, na vozilu pa je uporabljala ukradene registrske tablice. Policisti so 71-letnici vozilo zasegli, zoper njo pa bodo podali obdolžilni predlog.