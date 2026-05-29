71-letnik padel s strehe. Poškodbe so bile usodne

V četrtek okoli poldneva se je v kraju Budanje v občini Ajdovščina zgodila delovna nesreča, ki je terjala življenje 71-letnika, je sporočil predstavnik novogoriške policijske uprave Dean Božnik.

Moški je med opravljanjem krovskih del padel s strehe stanovanjskega objekta z višine približno sedmih metrov in se huje poškodoval. Njegova sodelavca sta takoj stekla k njemu, mu nudila prvo pomoč ter poklicala reševalce. Kmalu po prihodu reševalcev na kraj je poškodovanec padel v nezavest in ni kazal znakov življenja, zato so ga na kraju oživljali. Po uspešno izvedenem oživljanju so ga z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico v Šempeter pri Gorici.

Nekaj ur kasneje je bila Policija s strani zdravstvenega osebja šempetrske bolnišnice obveščena, da je 71-letni moški v omenjeni zdravstveni ustanovi zaradi hudih telesnih poškodb umrl. Zdravnik je odredil sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino z namenom ugotavljanja natančnega vzroka smrti, je o dogodku zapisal Božnik.

Policisti so tujo krivdo izključili. O vseh okoliščinah dogodka so obvestili preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Prav tako je bila obveščena pristojna delovna inšpekcijska služba, ki bo v skladu s svojimi pristojnostmi izvedla inšpekcijski nadzor.

Pomoč policistom in reševalcem NMP ZD Ajdovščina so na kraju nudili tudi gasilci GRC Ajdovščina.