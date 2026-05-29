Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

71-letnik padel s strehe. Poškodbe so bile usodne

Ajdovščina, 29. 05. 2026 10.10 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
D.L.
Delo na strehi

V kraju Budanje se je pripetila tragična delovna nesreča, v kateri je med popravilom strehe z višine sedmih metrov omahnil 71-letnik. Kljub hitremu oživljanju na kraju je moški kasneje v šempetrski bolnišnici žal podlegel hudim poškodbam.

Reševalno vozilo
Reševalno vozilo
FOTO: Bobo

V četrtek okoli poldneva se je v kraju Budanje v občini Ajdovščina zgodila delovna nesreča, ki je terjala življenje 71-letnika, je sporočil predstavnik novogoriške policijske uprave Dean Božnik.

Moški je med opravljanjem krovskih del padel s strehe stanovanjskega objekta z višine približno sedmih metrov in se huje poškodoval. Njegova sodelavca sta takoj stekla k njemu, mu nudila prvo pomoč ter poklicala reševalce. Kmalu po prihodu reševalcev na kraj je poškodovanec padel v nezavest in ni kazal znakov življenja, zato so ga na kraju oživljali. Po uspešno izvedenem oživljanju so ga z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico v Šempeter pri Gorici.

Nekaj ur kasneje je bila Policija s strani zdravstvenega osebja šempetrske bolnišnice obveščena, da je 71-letni moški v omenjeni zdravstveni ustanovi zaradi hudih telesnih poškodb umrl. Zdravnik je odredil sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino z namenom ugotavljanja natančnega vzroka smrti, je o dogodku zapisal Božnik.

Policisti so tujo krivdo izključili. O vseh okoliščinah dogodka so obvestili preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Prav tako je bila obveščena pristojna delovna inšpekcijska služba, ki bo v skladu s svojimi pristojnostmi izvedla inšpekcijski nadzor.

Pomoč policistom in reševalcem NMP ZD Ajdovščina so na kraju nudili tudi gasilci GRC Ajdovščina.

Budanje delovna nesreča tragična nesreča Ajdovščina policija

Slovenski motorist hudo poškodovan v nesreči pri Gospiću

24ur.com Dve nesreči, dve smrtni žrtvi
24ur.com Z gradbenega odra padel na betonska tla: umrl 72-letnik
24ur.com Na Tolminskem se je huje poškodoval 59-letni nemški jadralni padalec
24ur.com S traktorjem zapeljal na rob kolovozne poti, padel iz kabine in podlegel poškodbam
24ur.com 35-letnik padel z varovalne ograje proti soteski Soče in podlegel poškodbam
24ur.com Padalo se je zaprlo, padalec padel na tla: njegovo življenje ogroženo
24ur.com Plezalec zdrsnil na ferati, padel in se prevračal po melišču
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
bibaleze
Portal
Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
Taki so otroci, ki so rojeni v znamenju dvojčka
Taki so otroci, ki so rojeni v znamenju dvojčka
Mit o kajenju v nosečnosti: ali je res bolje prenehati postopoma?
Mit o kajenju v nosečnosti: ali je res bolje prenehati postopoma?
Kako Tonči Huljić doživlja vlogo dedka
Kako Tonči Huljić doživlja vlogo dedka
zadovoljna
Portal
Toliko ljudi si je letos ogledalo Kmetijo
Slovenska voditeljica v solzah sreče, to je naredil njen partner
Slovenska voditeljica v solzah sreče, to je naredil njen partner
Toliko je plačala za skrivni lifting obraza
Toliko je plačala za skrivni lifting obraza
Edine hlače, ki jih bomo nosile to poletje
Edine hlače, ki jih bomo nosile to poletje
vizita
Portal
Napihnjenost ni 'normalna': strokovnjaki opozarjajo na skrite težave
Kako učinkoviti so v resnici izdelki za nego kože
Kako učinkoviti so v resnici izdelki za nego kože
Takšen je pomen socialne vključenosti otrok z avtizmom v vsakdanjem življenju
Takšen je pomen socialne vključenosti otrok z avtizmom v vsakdanjem življenju
Motili smo se glede posta, ugotavlja obsežna študija
Motili smo se glede posta, ugotavlja obsežna študija
cekin
Portal
Koliko od 100.000 evrov bruto plače dejansko ostane? Razlika med državami vas lahko šokira
'Če dobiš petico, dobiš 50 evrov' – napaka, ki jo dela vse več staršev
'Če dobiš petico, dobiš 50 evrov' – napaka, ki jo dela vse več staršev
Upokojenci na račune prejeli za en odstotek višje pokojnine
Upokojenci na račune prejeli za en odstotek višje pokojnine
Na pošto drugi paket informativnih izračunov dohodnine za lani
Na pošto drugi paket informativnih izračunov dohodnine za lani
moskisvet
Portal
Resnična plat dela na superjahtah: Kaj se skriva za razkošjem?
Slavni tenisač pokazal deformirano stopalo
Slavni tenisač pokazal deformirano stopalo
Večina moških po 30. letu ne opazi, da jim te navade uničujejo telo
Večina moških po 30. letu ne opazi, da jim te navade uničujejo telo
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
dominvrt
Portal
Parket brez leska? Ta domača mešanica ga obnovi v nekaj minutah
Vaše rastline lahko v 48 urah propadejo – razen če naredite to eno stvar
Vaše rastline lahko v 48 urah propadejo – razen če naredite to eno stvar
Zadnja faza prenove je pogosto najtežja
Zadnja faza prenove je pogosto najtežja
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
okusno
Portal
Poletna sladica, ki združuje maline in pistacijo na najboljši možen način
Zvezda piknika, ob kateri boste pozabili na ražnjiče in čevapčiče
Zvezda piknika, ob kateri boste pozabili na ražnjiče in čevapčiče
Pozabite na klasičen krompir: priloge, ki so trenutno v trendu
Pozabite na klasičen krompir: priloge, ki so trenutno v trendu
Tekmovalka MasterChefa navdušuje z viralno sladico iz ponve
Tekmovalka MasterChefa navdušuje z viralno sladico iz ponve
voyo
Portal
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
Sanjski moški
Sanjski moški
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725