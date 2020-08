72-letnica padla po bregu reke Meže in umrla

Ob 18.30 je na Gledališki poti na Ravnah na Koroškem oseba padla po bregu reke Meže 20 metrov globoko. Hude poškodbe so bile usodne, umrla je na kraju nesreče, poroča uprava za zaščito in reševanje, ki dodaja, da so ji prvo pomoč nudili reševalci Nujne medicinske pomoči Ravne ter Koroškega gasilskega zavoda Ravne.

Kot je povedala predstavnica PU Celje Milena Trbulin, je ponesrečenka 72-letna ženska.