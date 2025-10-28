Svetli način
Črna kronika

72-letnica zdrsnila v mrzlo Krko, rešili jo gasilci

Novo mesto , 28. 10. 2025 11.22 | Posodobljeno pred 28 minutami

A.K.
V Novem mestu je 72-letna občanka po nesreči zdrsnila v reko Krko. Gasilci so jo uspešno rešili iz vode, policija pa je po ogledu kraja izključila tujo krivdo. Ženska ni bila poškodovana, a je bila podhlajena, zato so jo odpeljali na opazovanje v bolnišnico.

Včeraj okoli 16. ure, so novomeške policiste obvestili, da je na Ragovski ulici v Novem mestu v reki Krki oseba, ki se drži za grmovje na brežini. Ob prihodu novomeških policistov na kraj, so gasilci osebo že reševali in jo tudi uspešno potegnili iz vode. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je v reko Krko zdrsnila 72-letna občanka. Pri tem ni bila poškodovana, bila pa je podhlajena. 

Slovenska policija
Slovenska policija FOTO: Shutterstock

Z reševalnim vozilom je bila odpeljana v splošno bolnišnico Novo mesto, kjer je ostala na opazovanju. Policisti so z ogledom kraja tujo krivdo izključili, so sporočili s PU Novo mesto.  

