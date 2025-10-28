72-letnica zdrsnila v mrzlo Krko, rešili jo gasilci

Včeraj okoli 16. ure, so novomeške policiste obvestili, da je na Ragovski ulici v Novem mestu v reki Krki oseba, ki se drži za grmovje na brežini. Ob prihodu novomeških policistov na kraj, so gasilci osebo že reševali in jo tudi uspešno potegnili iz vode. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je v reko Krko zdrsnila 72-letna občanka. Pri tem ni bila poškodovana, bila pa je podhlajena.