72-letnik po trčenju na kraju podlegel poškodbam

V nesreči sta bili udeleženi tovorno in osebno vozilo. "72-letni voznik tovornega vozila, ki je vozil iz smeri Vitanja proti Stranicam, je v naselju nenadno zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v voznika osebnega vozila, ki je pravilno pripeljal nasproti," so sporočili iz PU Celje.

72-letni voznik se je v prometni nesreči tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče poškodbam podlegel.

"V trčenju se je hudo poškodovala sopotnica v vozilu povzročitelja. Voznik osebnega vozila in njegov sopotnik v prometni nesreči nista bila poškodovana," so pojasnili celjski policisti.