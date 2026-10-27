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Črna kronika

72-letnik zaupal neznancem in izgubil 61.000 evrov

Maribor, 27. 10. 2026 18.33 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
M.P.
Spletna prevara

Mariborski policisti obravnavajo spletno goljufijo, v kateri je 72-letnik izgubil 61.000 evrov. Oškodovanec je v navidezni bitcoin spletni borzi od oktobra lani do letošnjega februarja neznancem tisočake zagotovil z večkratnimi nakazili. Policisti glede primera zbirajo obvestila.

Policijska uprava Maribor javnost znova opozarja na spletne goljufije, pri katerih storilci prek lažnih oziroma navideznih platform za trgovanje s kriptovalutami, kot je bitcoin, obljubljajo visoke donose in hitre zaslužke. Nedavno so namreč prejeli prijavo nove spletne goljufije.

Neznani storilci so z lažnivim prikazovanjem okoliščin ogoljufali 72-letnega moškega, ki je v navidezni bitcoin spletni borzi od oktobra 2025 do februarja 2026 neznancem v večkratnih nakazilih nakazal dobrih 61.000 evrov. Policisti glede goljufije zbirajo obvestila.

"Občani naj bodo posebej previdni pri oglasih, telefonskih klicih in sporočilih neznanih oseb, ki jih nagovarjajo k vlaganju denarja, ter naj pred kakršnim koli nakazilom preverijo verodostojnost ponudnika in njegovo dovoljenje za opravljanje finančnih storitev," ob tem svetujejo na policiji. Ter še, da naj neznancem ne posredujejo gesel, podatkov o bančnih karticah ali dostopa do svojih naprav.

Če posumijo, da so postali žrtev goljufije, pa naj nemudoma obvestijo svojo banko in policijo na številki 113 ter shranijo vso razpoložljivo komunikacijo in dokazila o nakazilih.

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periot22
27. 10. 2026 19.11
Pohlep stane žal!
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