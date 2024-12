72-letnika davil in večkrat zabodel, oče storilca je žrtev skušal zaščititi

Policisti so domnevnega storilca izsledili, mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Po ugotovitvah kriminalistov je bil motiv za napad medsosedski spor iz preteklosti.

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so v preiskavi ugotovili, da je 41-letnik pred stanovanjskim blokom napadel 72-letnega oškodovanca, ki prebiva v istem bloku. Starejšega moškega je pričel daviti, nakar je posredoval oče osumljenca, ki prebiva na istem naslovu. Žrtev je skušal zaščititi, vendar pa je 41-letnik kljub temu oškodovanca večkrat zabodel in nato kraj dogodka zapustil.

Spomnimo, novomeški policisti so v sredo malo pred 12. uro posredovali zaradi pretepa pred enim od stanovanjskih blokov. Tja je bilo napotenih več policistov, ki so izsledili in prijeli 41-letnega osumljenca. Poškodovanega 72-letnega moškega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.