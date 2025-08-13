Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Črna kronika

74-letna Slovenka na Pagu povzročila nesrečo: trije hudo poškodovani

Pag, 13. 08. 2025 12.48 | Posodobljeno pred 3 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.P.
Komentarji
0

Na državni cesti med solinami in Gorico na otoku Pagu se je zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena kombi in manjše tovorno vozilo. Nesrečo, v kateri so se trije hudo poškodovali, je povzročila 74-letna slovenska voznica kombija. V kombiju je bil tudi otrok, ki pa je utrpel le lažje poškodbe.

Hudo prometno nesrečo, ki se je v torek zgodila na otoku Pag, je po poročanju hrvaške policije povzročila 74-letna slovenska voznica kombija. Med vožnjo namreč ni ostala na sredini svojega prometnega pasu, s kombijem je zapeljala na levo stran ceste, nato pa trčila v manjše tovorno vozilo z zadrskimi registrskimi tablicami.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V nesreči so tri osebe, voznica, njen 86-letni sopotnik ter 30-letni voznik tovornjaka, utrpele hujše poškodbe. Vse tri so reševalci prepeljali v zadarsko bolnišnico.

V vozilu je bil tudi otrok, ki pa so mu med zdravniškim pregledom ugotovili le lažje poškodbe. 31-letni sopotnik iz vozila z zadrskimi registrskimi tablicami je prav tako utrpela lažje poškodbe.

Med preiskavo je bil promet na odseku državne ceste zaprt od 13.20 do 16.30. Policisti nadaljujejo kriminalistično preiskavo prometne nesreče.

pag hrvaška prometna nesreča
Naslednji članek

S prijateljema hodil ob robu vozišča, ko je vanj trčil pijani voznik

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089