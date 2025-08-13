74-letna Slovenka na Pagu povzročila nesrečo: trije hudo poškodovani

Hudo prometno nesrečo, ki se je v torek zgodila na otoku Pag, je po poročanju hrvaške policije povzročila 74-letna slovenska voznica kombija. Med vožnjo namreč ni ostala na sredini svojega prometnega pasu, s kombijem je zapeljala na levo stran ceste, nato pa trčila v manjše tovorno vozilo z zadrskimi registrskimi tablicami.

V nesreči so tri osebe, voznica, njen 86-letni sopotnik ter 30-letni voznik tovornjaka, utrpele hujše poškodbe. Vse tri so reševalci prepeljali v zadarsko bolnišnico.

V vozilu je bil tudi otrok, ki pa so mu med zdravniškim pregledom ugotovili le lažje poškodbe. 31-letni sopotnik iz vozila z zadrskimi registrskimi tablicami je prav tako utrpela lažje poškodbe.

Med preiskavo je bil promet na odseku državne ceste zaprt od 13.20 do 16.30. Policisti nadaljujejo kriminalistično preiskavo prometne nesreče.