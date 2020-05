74-letnik napadel 49-letnico, ki je končala v bolnišnici

Policija je bila včeraj okoli 8. ure obveščena o sumu kaznivega dejanja zoper življenje in telo na območju Grosuplja, je sporočil predstavnik PU Ljubljana Tomaž Tomaževic. Po do sedaj znanih podatkih je prišlo do spora med družinskima članoma, kjer je 74-letni osumljenec v prepiru fizično obračunal z 49-letno žensko. Slednja je bila pri tem telesno poškodovana in je bila z reševalnim vozilom odpeljana v UBKC Ljubljana. Po do sedaj znanih podatkih njeno življenje ni ogroženo.

Osumljenca so prijeli na kraju dogodka in je trenutno v policijskem pridržanju. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.