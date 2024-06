74-letniku zasegli več kot 500 nabojev, električne detonatorje in konopljo

Iz PU Novo mesto so sporočili, da so zaradi utemeljenih sumov storitve kaznivega dejanja pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu 74-letnega osumljenca z območja občine Šmarješke Toplice. Med hišno preiskavo so našli in zasegli 509 nabojev različnega kalibra, električne detonatorje in vnetilno vrvico. Osumljencu so zasegli tudi 24 rastlin konoplje in okoli štiri kilograme posušenih rastlinskih delcev konoplje.