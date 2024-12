75-letnik padel med smučanjem in utrpel hujše poškodbe

Na smučišču na območju Ruš se je zgodila nesreča, 75-letnik je padel in utrpel hujše poškodbe, je sporočila predstavnica Policijske uprave Maribor. Dodala je, da policisti okoliščine nesreče še ugotavljajo, obenem pa pozivajo vse, ki se odpravljajo na smučišča, naj spoštujejo pravila ravnanja.



"Občanom svetujemo, da pri smučanju upoštevajo svoje sposobnosti in smučarsko znanje – sezona se šele začenja, padcem pa lahko botruje tudi slabša telesna pripravljenost in nivo smučarskega znanja. Smučati je treba tudi obzirno do drugih, hitrost smučanja moramo prilagoditi razmeram na smučišču (gneča, zmehčana snežna podlaga itd.). Uporabljajmo zaščitno opremo, ne smučajmo pod vplivom alkohola ali mamil," je nanizala še nekaj nasvetov.