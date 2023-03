75-letnik umrl po nesreči z motokultivatorjem, 61-letnik huje poškodovan

Policisti so obvestilo o nesreči na območju Goričice v občini Šentjur prejeli v četrtek ob 14. uri. Policisti in kriminalisti Sektorja kriminalistične policije so z ogledom kraja dogodka in zbiranjem obvestil ugotovili, da je 75-letni moški opravljal dela na njivi z motokultivatorjem, pri tem pa se je tako hudo poškodoval, da je zaradi poškodb na kraju umrl. Tuja krivda je izključena, policisti bodo o dogodku obvestili pristojno državno tožilstvo.

O podobni nesreči so bili v četrtek okoli 9. ure obveščeni tudi iz Šmartnega ob Dreti. Tam se je pri delu na njivi z motokultivatorjem poškodoval 61-letni moški. Zaradi hudih poškodb je bil s kraja odpeljan s helikopterjem v SB Celje, kjer je ostal na zdravljenju. Tudi v tem primeru je tuja krivda izključena, policisti pa bodo o dogodku obvestili pristojno državno tožilstvo.