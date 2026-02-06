75-letnik žalil in grozil zdravstvenemu osebju

Iz PU Koper so sporočili, da so bili v četrtek na Policijski postaji Ilirska Bistrica v popoldanskem času obveščeni o kršitvi javnega reda v Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica. Zaposlena je policiste poklicala, ker je moški na urgenci z vpitjem in žaljenjem motil delo zdravstvenega osebja.

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je bil 75-letni moški iz okolice Ilirske Bistrice z reševalnim vozilom pripeljan iz Ljubljane. Ob prihodu v čakalnico urgence je zahteval takojšnjo zdravstveno obravnavo zaradi bolečin v prstu, čeprav je imela zaposlena v tistem trenutku že drugega pacienta. Ko so mu pojasnili, da bo moral počakati, se je razburil, postal nesramen in začel mahati z berglo.