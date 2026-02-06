Naslovnica
Črna kronika

75-letnik žalil in grozil zdravstvenemu osebju

Ilirska bistrica, 06. 02. 2026 08.34 pred 1 uro 1 min branja 17

Avtor:
L.M.
Bolnišnica (fotografija je simbolična)

75-letni moški iz okolice Ilirske Bistrice je po prihodu z reševalnim vozilom iz Ljubljane na urgenci ZD Ilirska Bistrica začel žaliti in groziti zdravstvenemu osebju zaradi domnevno počasne obravnave bolečin v prstu, kar je pri zaposlenih povzročilo strah in občutek ogroženosti.

Iz PU Koper so sporočili, da so bili v četrtek na Policijski postaji Ilirska Bistrica v popoldanskem času obveščeni o kršitvi javnega reda v Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica. Zaposlena je policiste poklicala, ker je moški na urgenci z vpitjem in žaljenjem motil delo zdravstvenega osebja.

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je bil 75-letni moški iz okolice Ilirske Bistrice z reševalnim vozilom pripeljan iz Ljubljane. Ob prihodu v čakalnico urgence je zahteval takojšnjo zdravstveno obravnavo zaradi bolečin v prstu, čeprav je imela zaposlena v tistem trenutku že drugega pacienta. Ko so mu pojasnili, da bo moral počakati, se je razburil, postal nesramen in začel mahati z berglo.

Bergle (slika je simbolična)
Bergle (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Nato je poiskal nadrejenega in od njega zahteval, naj posreduje, gre z njim na urgenco ter reši zadevo, saj ga nočejo oskrbeti. Nadrejeni je to storil in poskušal zadevo pomiriti, vendar je bil moški žaljiv tudi do njega, zaradi česar se je ta počutil vznemirjenega in užaljenega. Tudi po opravljeni zdravstveni oskrbi je moški eni medicinski sestri zagrozil, jo prestrašil in povzročil občutek ogroženosti.

Zoper moškega so policisti uvedli hitri postopek zaradi kršitve javnega reda in miru, o dogodku pa bodo s poročilom obvestili tudi pristojni center za socialno delo.

Ilirska Bistrica ZD Ilirska Bistrica javni red grožnje zdravstveno osebje

Na območju Vodic neznanec razstrelil bankomat

KOMENTARJI17

travc
06. 02. 2026 09.55
Ta je bil preveč mehkužen.
Odgovori
0 0
ho?emVšolo
06. 02. 2026 09.51
bolečine v prstu so hudič :)
Odgovori
+1
1 0
Žmavc
06. 02. 2026 09.48
Dekl mu je dvignavo!
Odgovori
0 0
Uporabnik1921539
06. 02. 2026 09.47
clovek,ki krici,grozi,gre do nadrejennega in z njim nazaj,nepotrebuje urgence
Odgovori
+3
3 0
SpamEx
06. 02. 2026 09.47
? putika
Odgovori
0 0
4krogci
06. 02. 2026 09.38
jah ce je urgenca prazna in ti cakas 3ure in vec kot pozabljen, je povsem logicno da bos slej ko prej ponoru!
Odgovori
+3
4 1
ptuj.si
06. 02. 2026 09.48
In tako je bilo?? Si to videl?? Pa kakor vem, nikjer ni praznih čakalnic.
Odgovori
+0
1 1
Bebo2
06. 02. 2026 09.51
Očitno še nikoli nisi bil na urgenci. čeprav je čakalnica prazna, so znotraj lahko vse ambulante polne z urgentnimi primeri, samo ti jih ne vidiš ker pač sediš zunaj. Šele ko greš notri, vidiš da vsi delajo nonstop brez premora in potem ti je jasno.
Odgovori
+1
1 0
Valkidžija
06. 02. 2026 09.58
Res, enako se je zgodilo meni pred približno enim mesecem v Trbovljah. Doma je mama padla na glavo si posledično zlomila nos, potem pa čakala na urgenci na obravnavo dve uri in pol. ( na sprejemu je bila ocenjena za NENUJNI PRIMER in razvrščena v zeleno skupino, kar pomeni čakanje vsaj 2 uri.) Naj še povem, da so v tem času obravnavali samo enega mladega, kateri je sedel v čakalnici in ni bil videti v kakšni krizi. Naj povem, da je v 91 letu starosti.
Odgovori
0 0
sarmat22
06. 02. 2026 09.32
o dogodku pa bodo s poročilom obvestili tudi pristojni center za socialno delo......... Ta del pa prvic slisim oziroma vidim. A to je nova stvar,da se obvesca center za socialno delo in ne sodisce?
Odgovori
0 0
4krogci
06. 02. 2026 09.39
ce je udelezenec socialcar pol se obvesca tudi csd....
Odgovori
+1
1 0
Colgate
06. 02. 2026 09.19
Upam, da bo senilnež plačal za svoj teror nad zaposlenimi. Klovn stari
Odgovori
+5
7 2
sivabrada
06. 02. 2026 08.57
Z berglo čez šimbas,pa bi bil hitro zdrav.
Odgovori
+5
7 2
