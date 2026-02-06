75-letnik žalil in grozil zdravstvenemu osebju

Iz PU Koper so sporočili, da so bili v četrtek na Policijski postaji Ilirska Bistrica v popoldanskem času obveščeni o kršitvi javnega reda v Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica. Zaposlena je policiste poklicala, ker je moški na urgenci z vpitjem in žaljenjem motil delo zdravstvenega osebja.
Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je bil 75-letni moški iz okolice Ilirske Bistrice z reševalnim vozilom pripeljan iz Ljubljane. Ob prihodu v čakalnico urgence je zahteval takojšnjo zdravstveno obravnavo zaradi bolečin v prstu, čeprav je imela zaposlena v tistem trenutku že drugega pacienta. Ko so mu pojasnili, da bo moral počakati, se je razburil, postal nesramen in začel mahati z berglo.
Nato je poiskal nadrejenega in od njega zahteval, naj posreduje, gre z njim na urgenco ter reši zadevo, saj ga nočejo oskrbeti. Nadrejeni je to storil in poskušal zadevo pomiriti, vendar je bil moški žaljiv tudi do njega, zaradi česar se je ta počutil vznemirjenega in užaljenega. Tudi po opravljeni zdravstveni oskrbi je moški eni medicinski sestri zagrozil, jo prestrašil in povzročil občutek ogroženosti.
Zoper moškega so policisti uvedli hitri postopek zaradi kršitve javnega reda in miru, o dogodku pa bodo s poročilom obvestili tudi pristojni center za socialno delo.
