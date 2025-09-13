Svetli način
75-letnik zapeljal na nasprotni pas in čelno trčil v drugo vozilo

RImske Toplice, 13. 09. 2025 08.47 | Posodobljeno pred 15 minutami

M.P.
Kot smo poročali, se je pri Rimskih Toplicah v petek zgodila huda prometna nesreča s smrtnim izidom. Z Generalne policijske uprave so sporočili, da je 75-letni voznik osebnega vozila na cesti zapeljal na nasprotni pas, kjer je čelno trčil v vozilo, ki ga je vozil 72-letnik. Poškodbe so bile za slednjega usodne.

Nesreča se je zgodila ob 10.46 na glavni cesti Zidani Most–Laško, zunaj naselja Rimske Toplice. Kot poroča Generalna policijska uprava, je 75-letni voznik osebnega vozila vozil iz smeri naselja Rimske Toplice v smeri Laškega, ko je zapeljal na nasprotni vozni pas, po katerem je pripeljal 72-letni voznik osebnega avtomobila.

Kot smo poročali že v petek, je vozilo drugega voznika po čelnem trčenju odbilo z vozišča, vozilo povzročitelja pa je trčilo v še eno vozilo.

Zaradi hudih poškodb je na kraju umrl 72-letni voznik osebnega vozila, njegova sopotnica pa je hudo poškodovana. Po prvih podatkih je povzročitelj v nesreči utrpel lažje poškodbe, enako tudi voznik tretjega vozila in njegovi sopotnici.

Zaradi ogleda kraja nesreče in odstranjevanja vozil je bila cesta Celje–Laško–Krško v Rimskih Toplicah pri križišču za Hrastnik dlje časa popolnoma zaprta. 

