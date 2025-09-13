75-letnik zapeljal na nasprotni pas in čelno trčil v drugo vozilo

Nesreča se je zgodila ob 10.46 na glavni cesti Zidani Most–Laško, zunaj naselja Rimske Toplice. Kot poroča Generalna policijska uprava, je 75-letni voznik osebnega vozila vozil iz smeri naselja Rimske Toplice v smeri Laškega, ko je zapeljal na nasprotni vozni pas, po katerem je pripeljal 72-letni voznik osebnega avtomobila.

Kot smo poročali že v petek, je vozilo drugega voznika po čelnem trčenju odbilo z vozišča, vozilo povzročitelja pa je trčilo v še eno vozilo.