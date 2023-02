76-letnica po avtocesti vozila v napačno smer

Policisti se zahvaljujejo klicateljem, ki so jih pravočasno obvestili o "izjemno nevarni kršitvi," so sporočili s PU Koper .

Odvzeli so ji vozniško dovoljenje in ji izdali plačilni nalog.

Policisti PU Koper so v soboto ob 8.05 prejeli tri zaporedne klice očividcev, ki so povedali, da na avtocesti osebni avtomobil vozi v napačno smer. Policisti so kmalu izsledili in ustavili 76-letno voznico, ki je peljala od Kopra proti Kozini po regionalni cesti. Na Bivju je zgrešila smer in zapeljala na avtocesto proti Italiji.

Ob tem policisti opozarjajo, da je vožnja v nasprotno smer izredno nevarna, prepovedana pa je tudi z zakonom.

Če voznik ugotovi, da vozi v napačno smer, naj vozilo takoj ustavi (po možnosti zunaj vozišča in tako, da ne ogroža sebe in drugih prometnih udeležencev) in o tem obvesti policijo, ki bo poskrbela za ustrezno zavarovanje kraja.

Če so drugi vozniki obveščeni, da jim po avtocesti iz nasprotne smeri prihaja vozilo, naj zmanjšajo hitrost, po potrebi vključijo vse štiri smerne utripalke in vozijo še posebno previdno. Vozijo naj po desnem smernem vozišču in naj ne prehitevajo. O voznikih, ki vozijo v nasprotno smer, naj obvestijo Policijo, še opozarjajo policisti.