76-letnik kruto zanemarjal svoje govedo

Policijska uprava Rače obravnava sum storitve kaznivega dejanja mučenja živali, ki ga je osumljen 76-letni državljan Slovenije. Policisti so po ogledu njegovega hleva in po zbiranju obvestil ugotovili, da ima osumljeni v hlevu sedem glav goveda, ki je bilo zanemarjeno, podhranjeno in mučeno. Živali lastnik tudi po več dni ni hranil, prav tako pa jim ni bil omogočen dostop do pitne vode. Policisti so jih našli do kolen v blatu.