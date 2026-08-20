76-letnik pri Duplici zavil pred tovornjak, trčenja ni preživel

Nekaj pred deseto uro zjutraj, je na Domžalski cesti v Kamniku, 76-letnik pripeljal po stranski cesti iz smeri košarkarskega igrišča Duplica do križišča s kamniško obvoznico.

Signalizacija na tem delu določa obvezno zavijanje desno v smeri Perovega, a je voznik zavil levo na prednostno cesto. V tem trenutku je iz smeri krožišča na Duplici proti Perovemu pravilno pripeljal voznik tovornega vozila in trčil v levo stran osebnega vozila. Osebno vozilo je odbilo proti ograji in brežini Kamniške Bistrici.

76-letnik se je v prometni nesreči hudo poškodoval, zaradi posledic poškodb je na kraju nesreče umrl.

Policisti so na kraju opravili ogled prometne nesreče, ki sta se ga udeležila tudi preiskovalni sodnik in državna tožilka. Nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin prometne nesreče, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.