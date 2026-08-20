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Črna kronika

76-letnik pri Duplici zavil pred tovornjak, trčenja ni preživel

Kamnik, 20. 08. 2026 14.08 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.V.
Slovenska policija

V Kamniku se je zgodila prometna nesreča, ki je terjala smrtno žrtev. 76-letnik voznik osebnega vozila je v križišču pri Duplici kljub prometni signalizaciji zavil levo na prednostno cesto, kjer je vanj trčil voznik tovornjaka.

Nekaj pred deseto uro zjutraj, je na Domžalski cesti v Kamniku, 76-letnik pripeljal po stranski cesti iz smeri košarkarskega igrišča Duplica do križišča s kamniško obvoznico. 

Slovenska policija
Slovenska policija
FOTO: Aljoša Kravanja

Signalizacija na tem delu določa obvezno zavijanje desno v smeri Perovega, a je voznik zavil levo na prednostno cesto. V tem trenutku je iz smeri krožišča na Duplici proti Perovemu pravilno pripeljal voznik tovornega vozila in trčil v levo stran osebnega vozila. Osebno vozilo je odbilo proti ograji in brežini Kamniške Bistrici. 

76-letnik se je v prometni nesreči hudo poškodoval, zaradi posledic poškodb je na kraju nesreče umrl.

Policisti so na kraju opravili ogled prometne nesreče, ki sta se ga udeležila tudi preiskovalni sodnik in državna tožilka. Nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin prometne nesreče, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

nesreča kamnik

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