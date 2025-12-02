77-letni Jakob Planinšič odšel neznano kam

Jakob Planinšič je visok 160 centimetrov, težak med 60 in 70 kilogramov. Ima sive kratke lase in sive brke.

Nazadnje so ga videli v nedeljo ob 19.30 v Lovrencu na Pohorju. Takrat je bil oblečen v rjavo jakno in modre kavbojke, na glavi pa je imel sivo debelejšo kapo. Obut je bil v črne natikače.

Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, policisti prosijo, da to sporočijo najbližji policijski postaji ali pa pokličejo na številko 113 oziroma na anonimni telefon 080-1200.