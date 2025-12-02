Svetli način
77-letni Jakob Planinšič odšel neznano kam

02. 12. 2025

Policisti PP Ruše iščejo 77-letnega Jakoba Planinšiča iz Lovrenca na Pohorju, ki je izginil neznano kam. Nazadnje so ga videli 30. novembra. Policija prosi javnost za pomoč.

Jakob Planinšič
Jakob Planinšič FOTO: PU Maribor

Jakob Planinšič je visok 160 centimetrov, težak med 60 in 70 kilogramov. Ima sive kratke lase in sive brke.

Nazadnje so ga videli v nedeljo ob 19.30 v Lovrencu na Pohorju. Takrat je bil oblečen v rjavo jakno in modre kavbojke, na glavi pa je imel sivo debelejšo kapo. Obut je bil v črne natikače.

Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, policisti prosijo, da to sporočijo najbližji policijski postaji ali pa pokličejo na številko 113 oziroma na anonimni telefon 080-1200.

