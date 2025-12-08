77-letnica se je doma zastrupila z ogljikovim monoksidom

Koprski policisti so danes ponoči dobili obvestilo o zastrupitvi v Kopru. "Iz bloka na Markovcu so v SB Izola namreč odpeljali žensko, za katero je bilo ugotovljeno, da se je zastrupila z ogljikovim monoksidom. V stanovanju je bila dejansko izmerjena povečana koncentracija ogljikovega monoksida," so pojasnili policisti.

Gasilci so ob njihovi pomoči izvedli evakuacijo celotnega bloka. "V nadaljevanju so ugotovili, da je vzrok v peči na plin, ki je bila v stanovanju hospitalizirane 77-letne gospe. Preventivno sta bili na pregled odpeljani še dve ženski. Nobena ni v življenjski nevarnosti," so še dodali.