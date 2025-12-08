Svetli način
Črna kronika

77-letnica se je doma zastrupila z ogljikovim monoksidom

Koper, 08. 12. 2025 12.30 | Posodobljeno pred 38 minutami

V stanovanjski stavbi v Kopru se je 77-letna ženska zastrupila z ogljikovim monoksidom. Gasilci so ugotovili, da je vzrok tičal v peči na plin. Preventivno so v izolsko bolnišnico odpeljali še dve osebi, nobena pa ni v življenjski nevarnosti.

Koprski policisti so danes ponoči dobili obvestilo o zastrupitvi v Kopru. "Iz bloka na Markovcu so v SB Izola namreč odpeljali žensko, za katero je bilo ugotovljeno, da se je zastrupila z ogljikovim monoksidom. V stanovanju je bila dejansko izmerjena povečana koncentracija ogljikovega monoksida," so pojasnili policisti.

Gasilci so ob njihovi pomoči izvedli evakuacijo celotnega bloka. "V nadaljevanju so ugotovili, da je vzrok v peči na plin, ki je bila v stanovanju hospitalizirane 77-letne gospe. Preventivno sta bili na pregled odpeljani še dve ženski. Nobena ni v življenjski nevarnosti," so še dodali.

Plinska peč
Plinska peč FOTO: Shutterstock

Ob 1.30 so prezračili vse prostore, 22 oseb pa se je vrnilo v svoja stanovanja. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

koper policija gasilci zastrupitev
