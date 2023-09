77-letnik po hitri cesti vozil v napačno smer in povzročil nesrečo

S PU Koper so sporočili, da je sinoči ob 19.40 vozniku na hitri cesti pri Kopru nasproti pripeljalo vozilo. Ob izogibanju čelnemu trčenju je zavil desno in trčil v drugega voznika. Oba sta se nato ustavila na bencinskem servisu. Kmalu za tem so policisti na Operativno-komunikacijski center prejeli več klicev prič, ki so prijavile vožnjo v nasprotno smer.