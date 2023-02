Prometna nesreča se je zgodila v petek ob 13.42 na križišču Ljubljanske in Metelkove ulice v Mariboru. Kot so ugotovili policisti, 77-letnik ni upošteval prednosti pešca na prehodu za pešce in je posledično trčil v mladoletnico.

Povzročitelja bo Policija kazensko ovadila na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru.