77-letnik, udeležen v prometni nesreči pred tednom dni, umrl v bolnišnici

Prometna nesreča III. kategorije se je zgodila v okolici Majšperka, ko je voznik na cesti med naseljem Trnovec in Sestržami v blagem ovinku zapeljal na nasprotni vozni pas in z vozišča zapeljal v zemljo. Vozilo se je prevrnilo in obstalo na kolesih, so sporočili s PU Maribor.

Kot še pojasnjujejo mariborski policisti, gre za 23. smrtno žrtev na cestah PU Maribor. V primerljivem obdobju lani je umrlo 15 oseb.