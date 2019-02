78-letnica vozila v nasprotno smer in ostala brez vozniškega dovoljenja

V soboto okoli 10. ure so bili ljubljanski policisti obveščeni, da osebno vozilo vozi po severni obvoznici v nasprotni smeri dovoljene vožnje.

Na kraj so prišli policisti, ki so upočasnjevali promet na obvoznici in voznike opozarjali na vozilo, ki je vozilo v nasprotni smeri.

Policisti so na Celovški cesti 78-letno voznico izsledili. Zaradi vožnje v napačno smer so ji odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo.