78-letnica trčila v tri pešce, 8-letnik huje poškodovan, 14-letnici lažje

V soboto, okoli 18. ure, se je na Resljevi ulici v Celju zgodila prometna nesreča, v kateri so bili poškodovani trije pešci. Povzročila jo je 78-letna voznica osebnega avtomobila, ki je vozila iz smeri Bežigrajske proti Mariborski cesti in je na prehodu za pešce trčila v tri pešce, ki so prehod pravilno prečkali.

V trčenju se je huje poškodoval 8-letni fant, lažje pa peški stari 14 let. Voznico, ki ni vozila s takšno hitrostjo, da bi lahko pred prehodom za pešce varno ustavila, bodo kazensko ovadili zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.