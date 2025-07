78-letnik umrl po tem, ko je z avtom zletel v obcestni jarek

Nesreča se je zgodila, ko je 78-letni voznik vozil osebni avtomobil iz smeri Neblega proti Drnovku. Med vožnjo je izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal izven vozišča ter trčil obcestni jarek. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v Splošno bolnišnico Nova Gorica, vendar je med prevozom zaradi hudih poškodb umrl.

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 164 prometnih nesreč, v katerih sta dve osebi umrli, 19 nesreč se je končalo z lahkimi, tri pa s hudimi poškodbami. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 94 kršitev javnega reda in miru ter 98 kaznivih dejanj.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 73-krat posredovali na javnih krajih in 21-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so štiri kršiteljev. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali tri voznike, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli sedem vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 44 tatvin, 17 vlomov, 15 poškodovanj tuje stvari, šest povzročitev telesnih poškodb, šest primerov nasilja v družini, tri grožnje, dve kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami, dva primera ponarejanja denarja, en rop, ena drzna tatvina ter ena preprečitev uradnega dejanja oziroma napad na pooblaščeno osebo.