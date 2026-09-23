79-letnik z vozilom trčil v blok in pristal v dnevni sobi stanovanja

Malo pred 17. uro so kopski policisti prejeli obvestilo o prometni nesreči v Ankaranu. Nesreča se je zgodila na Regentovi ulici.

Na kraju so ugotovili, da je 79-letni voznik osebnega avtomobila na cesti od Hrvatinov proti Ankaranu v desnem ovinku zapeljal naravnost, preko travnate površine in dovozne poti, v stanovanjski blok. Z vozilom je trčil v prilično stanovanje, prebil betonski zid in s sprednjim delom pristal v dnevni sobi stanovanja.