79-letnik z vozilom trčil v blok in pristal v dnevni sobi stanovanja

Malo pred 17. uro so kopski policisti prejeli obvestilo o prometni nesreči v Ankaranu. Nesreča se je zgodila na Regentovi ulici.
Na kraju so ugotovili, da je 79-letni voznik osebnega avtomobila na cesti od Hrvatinov proti Ankaranu v desnem ovinku zapeljal naravnost, preko travnate površine in dovozne poti, v stanovanjski blok. Z vozilom je trčil v prilično stanovanje, prebil betonski zid in s sprednjim delom pristal v dnevni sobi stanovanja.
Ob trčenju sta voznik in njegova leto mlajša sopotnica ostala ukleščena v vozilu. S tehničnim posegom so ju iz vozila rešili gasilci Gasilske brigade Koper. Obe osebi v vozilu sta utrpeli poškodbe.
Policisti so za voznika odredili strokovni pregled, vzrok nesreče pa še ugotavljajo. Preverjajo tudi sum storitve kaznivega dejanja.
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