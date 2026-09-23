Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

79-letnik z vozilom trčil v blok in pristal v dnevni sobi stanovanja

Ankaran, 23. 09. 2026 13.31 pred eno minuto 1 min branja 2

Avtor:
M.P. Ne.M.
Voznik v Ankaranu trčil v blok

Koprski policisti so v torek popoldan obravnavali prometno nesrečo, v kateri je 79-letni voznik z osebnim avtomobilom v ovinku zapeljal naravnost, trčil v stanovanjski blok in prebil betonski zid. S sprednjim delom avtomobila je pristal v dnevni sobi pritličnega stanovanja. V nesreči sta bili poškodovani dve osebi.

Malo pred 17. uro so kopski policisti prejeli obvestilo o prometni nesreči v Ankaranu. Nesreča se je zgodila na Regentovi ulici.

Na kraju so ugotovili, da je 79-letni voznik osebnega avtomobila na cesti od Hrvatinov proti Ankaranu v desnem ovinku zapeljal naravnost, preko travnate površine in dovozne poti, v stanovanjski blok. Z vozilom je trčil v prilično stanovanje, prebil betonski zid in s sprednjim delom pristal v dnevni sobi stanovanja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ob trčenju sta voznik in njegova leto mlajša sopotnica ostala ukleščena v vozilu. S tehničnim posegom so ju iz vozila rešili gasilci Gasilske brigade Koper. Obe osebi v vozilu sta utrpeli poškodbe.

Policisti so za voznika odredili strokovni pregled, vzrok nesreče pa še ugotavljajo. Preverjajo tudi sum storitve kaznivega dejanja.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
ankaran policija prometna nesreča

V Ljubljani več drznih tatvin na e-skirojih

24ur.com 43-letnik nepravilno prehiteval, povzročil nesrečo in peš pobegnil
24ur.com Moški po sporu zaradi parkiranja pristal v bolnišnici
24ur.com Lastnik v hiši, ko je vanjo trčil tovornjak
24ur.com Zletel s ceste in trčil v tribuno stadiona med otroško tekmo
24ur.com 86-letnik na odstavnem pasu polkrožno obrnil in zapeljal v nasprotno smer
24ur.com Zapeljal na nasprotno vozišče in čelno trčil v voznico, kljub oživljanju umrl
24ur.com Policisti našli voznika, ki je hudo poškodoval pešca
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Teofil
23. 09. 2026 14.35
Ne vem kakšen blok je to da zid podte osebni avtomobil
Odgovori
0 0
Tomy1
23. 09. 2026 14.22
Po moje ga je žena "sterala", ker bi drugač zamudila nadaljevanko ... Revež je hotel le dobro ...
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
Portal
Igralka pokazala redek družinski trenutek: z možem praznujeta dve leti zakona
7 stvari, ki jih lahko starši naredijo za otrokovo odpornost
7 stvari, ki jih lahko starši naredijo za otrokovo odpornost
Zakaj se med nosečnostjo pojavi srbečica po telesu?
Zakaj se med nosečnostjo pojavi srbečica po telesu?
Danes je mama 11 otrok, nekoč pa si ni želela niti enega
Danes je mama 11 otrok, nekoč pa si ni želela niti enega
zadovoljna
Portal
Pri 61 letih pokazala postavo, ki jemlje dih
Tragedija po skoraj 30 letih zakona, ki si je ne more predstavljati nihče
Tragedija po skoraj 30 letih zakona, ki si je ne more predstavljati nihče
Jakna, ki bo največja zvezda jesenske garderobe
Jakna, ki bo največja zvezda jesenske garderobe
Gašper šokiral: 'Spal sem s poročeno žensko'
Gašper šokiral: 'Spal sem s poročeno žensko'
vizita
Portal
Če vas pogosto napenja, ne izločite takoj kruha: najprej preverite to pogosto živilo
Zakaj vam po vroči prhi postane slabo ali se vam zavrti
Zakaj vam po vroči prhi postane slabo ali se vam zavrti
Juha proti prehladu? Kaj lahko topla hrana dejansko naredi za telo
Juha proti prehladu? Kaj lahko topla hrana dejansko naredi za telo
Če vas po kosilu vedno zmanjka, težava morda ni v količini hrane, ampak v tem, kaj ste pojedli najprej
Če vas po kosilu vedno zmanjka, težava morda ni v količini hrane, ampak v tem, kaj ste pojedli najprej
cekin
Portal
Preverite listek: nekdo v Sloveniji je zadel 5+0 v igri Eurojackpot
Nekoč raj za tuje delavce, danes tudi visoka izobrazba ni več zagotovilo za službo
Nekoč raj za tuje delavce, danes tudi visoka izobrazba ni več zagotovilo za službo
Se vam splača še naprej voziti star avto? Najprej seštejte te stroške
Se vam splača še naprej voziti star avto? Najprej seštejte te stroške
Cene letov bi lahko letele v nebo, če ne bi vskočila ta država
Cene letov bi lahko letele v nebo, če ne bi vskočila ta država
moskisvet
Portal
V samo nekaj urah postal pošast: orkan Polo dosegel najvišjo kategorijo
Ta zahrbtna bolezen vse pogosteje prizadene mlade moške
Ta zahrbtna bolezen vse pogosteje prizadene mlade moške
Prijatelji so stari 32 let, ta odločitev scenaristov pa je razburila tudi Matta LeBlanca
Prijatelji so stari 32 let, ta odločitev scenaristov pa je razburila tudi Matta LeBlanca
Poročila se je sama s sabo, nato pa ugotovila, da potrebuje več
Poročila se je sama s sabo, nato pa ugotovila, da potrebuje več
dominvrt
Portal
Če iz omare prihaja ta vonj, ukrepajte takoj: težavo lahko omilita dve preprosti sestavini
Z enakonočjem se začenja koledarska jesen. Kakšno bo vreme te dni?
Z enakonočjem se začenja koledarska jesen. Kakšno bo vreme te dni?
Na mikrovalovno pečico nikoli ne odlagajte teh stvari: strokovnjaki opozarjajo na skrito nevarnost
Na mikrovalovno pečico nikoli ne odlagajte teh stvari: strokovnjaki opozarjajo na skrito nevarnost
Ste opazili to spremembo pri svojem psu? Jesen pri mnogih sproži pravo eksplozijo energije
Ste opazili to spremembo pri svojem psu? Jesen pri mnogih sproži pravo eksplozijo energije
okusno
Portal
Ko nimate časa vsak dan kuhati: 3 preprosti recepti, ki vas bodo rešili
Mojmir ni skrival navdušenja: 'Zakaj si naredila samo eno?'
Mojmir ni skrival navdušenja: 'Zakaj si naredila samo eno?'
Ko zapaše nekaj toplega: 5 kremnih juh, brez katerih si ne predstavljamo jeseni
Ko zapaše nekaj toplega: 5 kremnih juh, brez katerih si ne predstavljamo jeseni
Iz MasterChefa na vaš krožnik: kaneloni brez mesa, ki so sodnike pustili brez pripomb
Iz MasterChefa na vaš krožnik: kaneloni brez mesa, ki so sodnike pustili brez pripomb
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Ponovni utrip
Ponovni utrip
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961