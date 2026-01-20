80 gasilcev v boj s požarom na Paškem Kozjaku, ogenj uničil velik del hiše

Ogled kraja požara zaenkrat še ni možen, policisti ga bodo opravili takoj, ko bo to izvedljivo, so še navedli na celjski policijski upravi. O požaru so bili sicer obveščeni okoli 11.30.

Za gašenje požara so aktivirali devet gasilskih društev z eno poklicno enoto, je za STA povedal vodja intervencije Gregor Pečečnik. Poleg gasilcev iz društev v velenjski občini so sodelovali tudi gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Dolič.

"Trenutno je gašenje v zaključni fazi," je dodal. Kasneje bo na kraju dogodka ostala požarna straža. Kot je še povedal vodja intervencije, je bila v času, ko je izbruhnil požar, v hiši ena stanovalka, ki ni poškodovana.