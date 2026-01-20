Naslovnica
Črna kronika

80 gasilcev v boj s požarom na Paškem Kozjaku, ogenj uničil velik del hiše

Velenje, 20. 01. 2026 15.23 pred 26 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
STA
gasilci, splošna-7

Dopoldan je na Paškem Kozjaku požar zajel stanovanjsko hišo. Po prvih podatkih je ogenj v celoti uničil mansardni in srednji del stanovanjske hiše, materialna škoda bo visoka, so sporočili s Policijske uprave Celje. V požaru ni bil nihče poškodovan. Vzrok požara še ni znan. Pri gašenju je sodelovalo 80 gasilcev s 15 vozili.

Ogled kraja požara zaenkrat še ni možen, policisti ga bodo opravili takoj, ko bo to izvedljivo, so še navedli na celjski policijski upravi. O požaru so bili sicer obveščeni okoli 11.30.

Za gašenje požara so aktivirali devet gasilskih društev z eno poklicno enoto, je za STA povedal vodja intervencije Gregor Pečečnik. Poleg gasilcev iz društev v velenjski občini so sodelovali tudi gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Dolič.

"Trenutno je gašenje v zaključni fazi," je dodal. Kasneje bo na kraju dogodka ostala požarna straža. Kot je še povedal vodja intervencije, je bila v času, ko je izbruhnil požar, v hiši ena stanovalka, ki ni poškodovana.

