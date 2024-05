82-letnik brez dovoljenja in pod vplivom alkohola povzročil prometno nesrečo

82-letni voznik je na območju Kranja, pri vključevanju v promet, izsilil prednost drugemu vozniku in vanj trčil. Ustavili so ga policisti, ki so ugotovili, da vozi neregistriran avtomobil, veljavnega ni imel niti vozniškega dovoljenja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili strokovni pregled.