82-letnik prečkal neosvetljeno cesto, vanj trčil avtomobil

Policisti so bili o prometni nesreči na Obvozni cesti v Ljubljani obveščeni včeraj okrog 19. ure. Ugotovili so, da 82-letni pešec prečkal neosvetljeno vozišče s poljske poti proti Savljam v trenutku, ko je proti Dunajski cesti pripeljal voznik osebnega vozila. "Ko je voznik opazil neosvetljenega pešca, je zaviral, vendar kljub temu ni mogel preprečiti trčenja," so sporočili predstavniki Policijske uprave (PU) Ljubljana in ob tem pojasnili, da je pešec zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.