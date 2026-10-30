83-letni voznik trčil v peško, ki je nato v bolnišnici umrla

Kranjski policisti so bili o nesreči obveščeni nekaj pred 9. uro. 83-letni voznik je trčil v 82-letno peško, ki je prečkala vozišče.

Zdravstveno osebje ji je nudilčo prvo pomoč, hudo poškodovano pa so jo nato prepeljali v UBKC Ljubljana. V popoldanskih urah so iz kliničnega centra sporočili, da je 82-letnica zaradi hudih telesnih poškodb v bolnišnici umrla.

Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vzroku prometne nesreče ter vseh okoliščinah. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.

Na gorenjskih cestah so v letošnjem letu v prometnih nesrečah umrle štiri osebe, v enakem obdobju lani pa sedem, so še navedli kranjski policisti v sporočilu za javnost.