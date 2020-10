83-letnica pri sestopu s Kupljenika obtičala do pasu ujeta v razmočeni ilovici

Ob 11.29 je v bližini naselja Kupljenik (občina Bled) mimoidoči pohodnik naletel na osebo, ki se je do pasu ujela v razmočeni ilovici. Reševalci Gorske reševalne službe (GRS) Radovljica so jo izkopali in oskrbeli ter prepeljali v Zdravstveni dom (ZD) Bled, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

O dogodku v naravi so bili obveščeni tudi gorenjski policisti. Po njihovih podatkih ženska ni poškodovana. "Pri hoji se ji je udrlo na ilovnati podlagi. Opazil jo je naključni pohodnik, pomagali pa so ji radovljiški gorski reševalci," je pojasnil predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Kranj Bojan Kos.

Kot je dodal, je bila ženska skorajda povsem ujeta v blatu, iz katerega je gledal le del njene leve noge, tako da se sama ni mogla rešiti. Našel jo je domačin, ki ji je – tako Smolej – s tem gotovo rešil življenje. "Pri sebi ni imela ne telefona ne nahrbtnika, zašla pa je na težko dostopen predel, kjer gre mimo le redkokdo. Če bi klicala na pomoč, je ne bi nihče slišal."

"Ko so nas poklicali na pomoč, so nam že dejali, naj se pripravimo, da bo težko, in da se mudi. S seboj smo vzeli lopate in gospo dobesedno odkopali ven," pripoveduje. Sodelovalo je osem reševalcev, po Smolejevih besedah pa je bilo reševanje precej težavno. "Že do nje smo se težko prebili. Nikoli v življenju še nisem doživel česa takšnega," pravi.

Gospa je bila podhlajena in pretresena. Prepeljali so jo v zdravstveni dom, kjer jo je oskrbelo zdravstveno osebje.