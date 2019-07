83-letnik hudo pretepel ženo, ki je uspela pobegniti

Policisti so žrtev takoj odpeljali v zdravstveni dom, od tam pa je bila zaradi številnih poškodb prepeljana v novomeško bolnišnico. Zbrali so obvestila in ugotovili, da jo je s palico pretepel 83-letni mož.

V noči iz nedelje na ponedeljek so policisti posredovali zaradi nasilja v družini na območju Policijske postaje Dolenjske Toplice. Hudo pretepena ženska je uspela pobegniti pred nasilnežem in poiskati pomoč.

"Pozivamo ljudi, naj si ne zatiskajo oči, ampak naj nasilje, za katero izvedo ali so mu priča, takoj prijavijo in s tem pomagajo žrtvam," so zapisali policisti.

Moškemu bodo izrekli prepoved približevanja žrtvi zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil njeno življenje, osebno varnost in svobodo. O izrečenem ukrepu bodo obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Zoper nasilneža bodo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

"Kriminalisti in policisti med preiskavami kaznivih dejanj nasilja v družini nemalokrat ugotovijo, da je osumljenec več let izvajal nasilje nad družinskimi člani, vendar ga v preteklosti niso obravnavali zaradi kaznivih dejanj ali prekrškov z elementi nasilja, saj o nasilju ni nihče spregovoril," je zapisala tiskovna predstavnica Policijske uprave Novo mestoAlenka Drenik in pozvala, naj si ljudje ne zatiskajo oči, ampak naj nasilje, za katero izvedo ali so mu priča, takoj prijavijo in s tem pomagajo žrtvam.

"Dostikrat namreč žrtve same ne najdejo moči oziroma poguma, da o nasilju spregovorijo, zato je prav, da to stori kdorkoli, ki za nasilje ve," je dodala.