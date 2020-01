86-letnica, ki jo je ropar zvezal in ji ukradel 200 evrov, umrla

86-letna ženska iz Beznovcev v Prekmurju, ki jo je v torek zvezal in oropal neznanec, je za posledicami srčnega infarkta, ki ga je doživela v sredo zjutraj, umrla, poroča Vestnik.

Storilec je žensko zvezal s spalno srajco ter ji odnesel dobrih 200 evrov. 86-letnici se je po ropu uspelo odvezati, nato pa je bosa v mrazu stekla po pomoč do sosedov, ki so poklicali policijo.

Naslednje jutro je doživela infarkt, vmes pa zbolela še za pljučnico. Kot še piše Vestnik, so zdravniki po besedah svojcev prepričani, da je infarkt posledica dogodkov prejšnjega dne.

Murskosoboški policisti sicer roparja še vedno iščejo. Objavili so fotorobota in vse, ki bi karkoli vedeli o tem kaznivem dejanju, prosijo, da to sporočijo na interventno telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200, lahko pa se tudi oglasijo na najbližji policijski postaji.