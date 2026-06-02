86-letnik na avtocesti v napačno smer, v silovitem trčenju umrl

Policija je bila okoli 2.30 obveščena o vozniku, ki vozi v napačno smer po avtocesti iz smeri Spodnjega Dobrenja proti Šentilju.

Kmalu zatem se je zgodila nesreča. Povzročitelj, 86-letnik, ki je vozil avtomobil z nemškimi registrskimi oznakami, je na kraju umrl, voznik drugega vozila, doma z območja PU Maribor, pa je utrpel lažje poškodbe.

Gre že za drugo smrtno prometno nesrečo v treh dneh na območju PU Maribor, v letošnjem letu pa za peto (skupno sedem smrtnih žrtev).

V enakem obdobju lanskega leta so se na območju PU Maribor zgodile tri prometne nesreče s smrtnim izidom, v katerih so umrli trije udeleženci.

V nedeljo smo poročali o podobni nesreči, ki se je prav tako končala tragično. 29-letni voznik, sicer državljan BiH, je vozil po avtocesti A1 proti Mariboru v napačni smeri. Trčil je v osebni avtomobil, v katerem sta bili dve osebi. Na kraju sta umrla tako 29-letnik kot 39-letna sopotnica v drugem vozilu.