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Črna kronika

8,6 tone preveč: dvojna globa za voznika, ki ni upošteval ukaza policistov

Postojna, 04. 11. 2026 09.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
D.L.
tovorno vozilo

Policisti so na avtocesti kar dvakrat ustavili voznika tovornjaka s poljskimi registrskimi tablicami, ki je največjo dovoljeno težo presegal za kar 8600 kilogramov. Prvič so ga oglobili zaradi pretežkega tovora, drugič pa, ker je kljub prepovedi nadaljeval vožnjo.

Tovornjaki na avtocesti (arhivska fotografija)
Tovornjaki na avtocesti (arhivska fotografija)
FOTO: Bobo

Policisti so v torek popoldne na avtocesti pri Postojni ustavili tovorno vozilo poljskih registrskih oznak, ki je največjo dovoljeno maso presegalo za kar 8600 kilogramov, je sporočil predstavnik Policijske uprave Koper Loris Čendak.

Kot je pojasnil, so pretežek tovornjak zaznali že njihovi celjski kolegi, ki so 49-letnega voznika oglobili za 900 evrov. Vožnje ne bi smel nadaljevati, a se za to ni zmenil. Znova so ga zaznali na primorski avtocesti, kjer je sledila nova kazen: 500 evrov zaradi nespoštovanja odredbe o prepovedi vožnje.

Zasegli so mu tudi registrske tablice in vozniku ni preostalo drugega, kot da si naroči novo tovorno vozilo, na katero bo preložil del tovora.

Visoka kazen čaka tudi pravno osebo. Največja dovoljena masa je bila namreč presežena za več kot 20 odstotkov, zakonodaja pa v tem primeru predvideva 2400 evrov globe.

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