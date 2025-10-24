Svetli način
Črna kronika

88-letnica popoldne poslušala zvočne knjige: dobila globo, ker je sosede motila pri počitku

Idrija , 24. 10. 2025 16.11 | Posodobljeno pred 1 uro

A.K.
151

Na Facebooku se je oglasil sin 88-letnice, kateri so na vrata v popoldanskem času potrkali policisti. Razlog pa: preglasno poslušanje zvočnih knjig. Kot je pojasnil njen sin, je gospa skoraj slepa, zvočne knjige pa dobiva iz knjižnice slepih in slabovidnih iz Ljubljane. Kot so sporočili novogoriški policisti, so policisti PP Idrija prejeli obvestilo o kršitvi javnega reda in miru na Idrijskem zaradi hrupa oz. preglasne glasbe, ki je motila občane pri počitku.

Kot je še zapisal sin 88-letnice, je to že tretja prijava, zato so ji napisali plačilni nalog za 104 evre, brez kakršnih koli meritev hrupa. Kot so pojasnili novogoriški policisti, so včeraj, 23. oktobra popoldne, policisti PP Idrija prejeli obvestilo o kršitvi javnega reda in miru na Idrijskem zaradi hrupa oz. preglasne glasbe, ki je motila občane pri počitku. Idrijski policisti so občanki zaradi odgovornosti za storitev prekrška po Zakonu o varstvu javnega reda in miru izdali plačilni nalog.

Policija (splošna)
Policija (splošna) FOTO: Luka Kotnik

Kot so pojasnili, je v pristojnosti Policije izvajanje ukrepov za prekrške po 8. členu Zakona o varstvu javnega reda in miru. Po prvem odstavku tega člena se za prekršek kaznuje, kdor na nedovoljen način med 22.00 in 6.00 moti mir in počitek ljudi s hrupom, pri čemer ne gre za nujne intervencijske ali vzdrževalne posege. Globa za ta prekršek znaša od 83,46 do 208,65 evra.  

Po drugem odstavku tega člena se za prekršek kaznuje, kdor z uporabo televizijskega ali radijskega sprejemnika, drugega akustičnega aparata ali akustične naprave ali glasbila moti mir ali počitek ljudi, kar ni posledica dovoljene dejavnosti. V tem drugem primeru gre za povzročanje hrupa ne glede na dnevni čas, pri čemer je pomembno, da tak hrup nekoga moti pri miru oziroma počitku, razlaga predstavnik PU Nova Gorica. 

idrija prekršek glasna glasba
jablan
24. 10. 2025 17.45
-1
V yugi je bila svoboda
ODGOVORI
1 2
Uporabnik1921539
24. 10. 2025 17.45
+1
z zeno zva precej glasna pri pocetju 1:1.Ob razlicnih urah in ponavljava.Ocitno imava dobre sosede.Hvala jim
ODGOVORI
2 1
ata_jez
24. 10. 2025 17.45
+3
Mene moteni motijo. Pa vsak dan jih je več. Pandemija. Kam jih prijavim? 😁
ODGOVORI
3 0
Skinwalker
24. 10. 2025 17.44
-1
To pa nas res zanima..
ODGOVORI
0 1
Zrcalo
24. 10. 2025 17.42
+3
A se bo že enkrat za vsekej nehalo s temi oslarijami!!! A policija res ne zna vklopiti vsaj malo zdravega razuma???
ODGOVORI
3 0
oježeš
24. 10. 2025 17.48
Kot je razbrati iz teksta, gospa ni samo slabovidna ampak je tudi kar precej naglušna. To se pa z denarjem, namesto plačevanja kazni, da rešiti z obiskom centra za sluh in nabavo slušnega aparata. Za vse bi bilo dobro, gospa pa verjamem, da bi denar, ki ga porabi za plačilo kazni, bolj koristno porabila za sebe.
ODGOVORI
0 0
LinaAnil
24. 10. 2025 17.42
Slovenci smo res postali hudobna sekta.
ODGOVORI
0 0
tamiflu
24. 10. 2025 17.38
+4
me zanima v kateri sekti je prijavitelj in za koga navija ženska
ODGOVORI
4 0
Groucho Marx
24. 10. 2025 17.37
-4
Golobnjak terorizira nemočne otroke in ostarele. Ne upa si pa iti tja, od koder odmevajo rafali.
ODGOVORI
1 5
Tičfirič
24. 10. 2025 17.36
+0
Se pravi ni samo slepa apak tudi gluha
ODGOVORI
2 2
jablan
24. 10. 2025 17.40
+1
Ti ne boš nikoli
ODGOVORI
1 0
Na pol ovca
24. 10. 2025 17.36
-4
Mogoče bi sim lahko mami razložil da so dolgo nazaj izumili slušalke, no ja če je gospa stara 88 let bi jih tako morala poznati že tako dolgo obstajajo
ODGOVORI
2 6
jablan
24. 10. 2025 17.41
+5
Mogoče bi ti razložil prijavljiteljem da obstajajo čepki za uho
ODGOVORI
5 0
MP33
24. 10. 2025 17.47
se pravi, na primer... v bloku z 30 stanovanji se eden odloči preglasno poslusati glasbo, in mora zaradi tega 29 druzin nositi čepke? Inteligenten pa nisi zares...
ODGOVORI
0 0
luxwell
24. 10. 2025 17.36
-4
Za slusalke se sin ni slisal? Ali mora zvocne knjige poslusat cel blok?
ODGOVORI
3 7
jablan
24. 10. 2025 17.41
+4
Ti pa za čepke ne
ODGOVORI
4 0
toxicox
24. 10. 2025 17.35
-9
prav ji je poslušaj zase ne za ostale enkrat je treba že red narediti
ODGOVORI
1 10
Artechh
24. 10. 2025 17.34
-5
Vidim da večini ni jasno da . Javni red in mir lahko tudi pred 22 motiš z zvokom, če je dolgotrajno in ponavljajoce
ODGOVORI
3 8
MasteRbee
24. 10. 2025 17.33
-6
Pravilno. V normalnih državah je red v več stanovanjskih stavbah. Pri nas je anarhija vsepovsod.... Ženska je naglušna, dajte ji prosim slušalke...
ODGOVORI
3 9
jablan
24. 10. 2025 17.42
Drugim pa čepke
ODGOVORI
0 0
medŠihtom
24. 10. 2025 17.32
+3
še ena pika na i kaj vse je narobe s to državo in zakaj je selitev v nemčijo nekaj najbolšega kar lahko storite za svoje otroke in njihovo prihodnost. ne zarad dogodka, ampak zaradi vsega kar je narobe v tej propadli državi kjer noben zakon dejansko ne funkcionira in ni življenski ter se ne izvaja po načelu pravičnosti.
ODGOVORI
6 3
LinaAnil
24. 10. 2025 17.44
Brez zamere, ampak imam sorodnike v Nemčiji in moze dela tam že 15 let. Varnost in gospodarsvo so v razsulu, prednost dajejo tujcem, ki se svaljkajo po socialni....tak da Nemčija ze dolgo ni več Nemčija.
ODGOVORI
0 0
IvanJaJo
24. 10. 2025 17.31
+1
Sumasumarum ludujemo 🤣
ODGOVORI
4 3
Amor Fati
24. 10. 2025 17.34
+1
Pač je poslušala audio erotiko, dala mal preveč naglas, sosed pa slišal 🤣
ODGOVORI
3 2
Perje-nator
24. 10. 2025 17.30
-4
PTIČ RABI DENAR
ODGOVORI
3 7
Stajerc22
24. 10. 2025 17.27
+3
verjetno že ni bilo "popoldan", drgac ne bi bilo kazni
ODGOVORI
6 3
stancka_si
24. 10. 2025 17.32
+5
Lej, a ne bereš teh novic? Ne smejo podnevi igrat klavirja, ne smeš kašljat, tudi spustit na glas ne boš več smel. Zakaj bi 88 letna ponoči poslušala? Najlažje je kaznovat stare in otroke. Kakšna država
ODGOVORI
7 2
jablan
24. 10. 2025 17.43
Ne poznaš zakonov
ODGOVORI
0 0
Peklenšček
24. 10. 2025 17.27
+3
Narbrž kak star policist, ki mu je mama že umrla ali pa kak mlajši čigar mama še nima teža s sluhom.
ODGOVORI
8 5
Anion6anion
24. 10. 2025 17.26
+12
To je noro. Hendikepiranim ne dovolijo vsaj kančka dostojanstva.
ODGOVORI
14 2
