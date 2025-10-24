88-letnica popoldne poslušala zvočne knjige: dobila globo, ker je sosede motila pri počitku

Kot je še zapisal sin 88-letnice, je to že tretja prijava, zato so ji napisali plačilni nalog za 104 evre, brez kakršnih koli meritev hrupa. Kot so pojasnili novogoriški policisti, so včeraj, 23. oktobra popoldne, policisti PP Idrija prejeli obvestilo o kršitvi javnega reda in miru na Idrijskem zaradi hrupa oz. preglasne glasbe, ki je motila občane pri počitku. Idrijski policisti so občanki zaradi odgovornosti za storitev prekrška po Zakonu o varstvu javnega reda in miru izdali plačilni nalog.

Kot so pojasnili, je v pristojnosti Policije izvajanje ukrepov za prekrške po 8. členu Zakona o varstvu javnega reda in miru. Po prvem odstavku tega člena se za prekršek kaznuje, kdor na nedovoljen način med 22.00 in 6.00 moti mir in počitek ljudi s hrupom, pri čemer ne gre za nujne intervencijske ali vzdrževalne posege. Globa za ta prekršek znaša od 83,46 do 208,65 evra.

Po drugem odstavku tega člena se za prekršek kaznuje, kdor z uporabo televizijskega ali radijskega sprejemnika, drugega akustičnega aparata ali akustične naprave ali glasbila moti mir ali počitek ljudi, kar ni posledica dovoljene dejavnosti. V tem drugem primeru gre za povzročanje hrupa ne glede na dnevni čas, pri čemer je pomembno, da tak hrup nekoga moti pri miru oziroma počitku, razlaga predstavnik PU Nova Gorica.