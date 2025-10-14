Svetli način
Črna kronika

89-letnik z lestve padel na betonska tla, poškodbe usodne

Lokavec, 14. 10. 2025 14.21 | Posodobljeno pred 13 dnevi

Avtor
Ne.M.
Komentarji
1

V vasi Lokavec na Goriškem je 89-letnik med plezanjem po lestvi padel s približno dveh metrov višine na betonska tla. Kljub hitri pomoči in prevozu v bolnišnico je občan umrl. Policisti so izključili tujo krivdo.

Policija (splošna)
Policija (splošna) FOTO: POP TV

Policisti Policijske postaje Nova Gorica so včeraj popoldne prejeli obvestilo o poškodbi starejšega občana, ki je v vasi Lokavec padel z lestve, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. 89-letnik se je okoli poldneva v gospodarskem poslopju poskušal povzpeti na lesen podest. Med vzpenjanjem se je lestev prevrnila, zaradi česar je padel s približno dveh metrov na betonska tla.

Svojci so takoj po nesreči poklicali pomoč, reševalci Nujne medicinske pomoči ZD Nova Gorica so moškemu nudili prvo pomoč in ga nato z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico v Šempetru. 

Kljub zdravniški oskrbi je starejši občan v bolnišnici umrl. Zdravnik je odredil sanitarno obdukcijo, da bi ugotovil natančen vzrok smrti. Policisti so glede na dosedanje ugotovitve tragične nezgode tujo krivdo izključili. O dogodku bodo policisti s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

KOMENTARJI (1)

konc
14. 10. 2025 20.04
Ja, ali pa, če te do smrti nagoni nek priseljenski smrkavec! Pazite se penzionerji!
ODGOVORI
0 0
