89-letnik z lestve padel na betonska tla, poškodbe usodne

Policisti Policijske postaje Nova Gorica so včeraj popoldne prejeli obvestilo o poškodbi starejšega občana, ki je v vasi Lokavec padel z lestve, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. 89-letnik se je okoli poldneva v gospodarskem poslopju poskušal povzpeti na lesen podest. Med vzpenjanjem se je lestev prevrnila, zaradi česar je padel s približno dveh metrov na betonska tla.

Svojci so takoj po nesreči poklicali pomoč, reševalci Nujne medicinske pomoči ZD Nova Gorica so moškemu nudili prvo pomoč in ga nato z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico v Šempetru.

Kljub zdravniški oskrbi je starejši občan v bolnišnici umrl. Zdravnik je odredil sanitarno obdukcijo, da bi ugotovil natančen vzrok smrti. Policisti so glede na dosedanje ugotovitve tragične nezgode tujo krivdo izključili. O dogodku bodo policisti s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.