Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

900 sadik in osmukani vršički

Trbovlje, 04. 06. 2026 08.31 pred 1 uro 1 min branja 7

Avtor:
M.V.
Zaseg konoplje

Ljubljanski kriminalisti so opravili hišno preiskavo v eni izmed hiš na območju Trbovelj, kjer so našli prirejen prostor za gojenje konoplje. Ob tem so zasegli večje količine prepovedane droge.

Kriminalisti so našli več kot 900 sadik skupaj z že osmukanimi vršički, za katere so po hitrem testu ugotovili, da gre za prepovedano drogo. Prav tako so bili zaseženi pripomočki za gojenje in drugi predmeti v povezavi s tem. 

Na kraju so prijeli 32- in 48-letna državljana Srbije ter 41-letnega državljana Bosne in Hercegovine. Vsem so zaradi suma kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanim drogami in tatvine električne energije odvzeli prostost.

V nadaljevanju so bili privedeni pred preiskovalnega sodnika, ki je za vse odredil pripor. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo, so sporočili iz PU Ljubljana.

konoplja trbovlje zaseg sadike

Osovraženi semafor in dve uri za pot od Kopra do Pirana

Štajersko stresel potres

24ur.com Policisti zasegli heroin, kokain, konopljo, precizne tehtnice, denar ...
24ur.com Zasegli milijon prepovedanih drog, štiri osebe v priporu
24ur.com V hiši našli devet rastlin in škatlo s posušenimi delci
24ur.com V Šiški zasegli več kot 400 sadik konoplje in pištolo z naboji
24ur.com Pri 33-letniku zasegli kokain, heroin, konopljo, hašiš in amfetamin
24ur.com Policisti v hišni preiskavi našli drogo in orožje
24ur.com Pri 37-letniku našli več zavitkov z drogami in zajetno vsoto gotovine
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SpamEx
04. 06. 2026 10.10
Lahko pripeljejo k meni na uničenje
Odgovori
0 0
Podlesničar
04. 06. 2026 10.06
Jaka Bitenc pa ima po odličbi sodišča očitno legalen nasad za samooskrbo 😆
Odgovori
0 0
SpamEx
04. 06. 2026 09.58
Sej drugega itak ne znajo. Gospodarski kriminal kjer se pretakajo miljoni ni v njihovem dometu. Poleg tega pa smo imeli referendum, ki bi to področje uredil in stopil na prste preprodajalcem.
Odgovori
0 0
travc
04. 06. 2026 09.54
Kakšni amaterji.Dobili so jih samo zaradi kraje elektrike.
Odgovori
0 0
Crazy_Horse
04. 06. 2026 09.48
za sto € ukradene elektrike jih dobijo
Odgovori
+1
1 0
alien number 9
04. 06. 2026 09.46
izgon iz države za vedno
Odgovori
+0
1 1
biggie33
04. 06. 2026 09.44
Osmukanimi vršički, hahahaha..
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Učitelj iz Podgorice otroke uči likanja in peke palačink
Zakaj otroci v naravi razvijajo večjo kreativnost
Zakaj otroci v naravi razvijajo večjo kreativnost
Ena stvar, ki jo počnejo vsi uspešni otroci
Ena stvar, ki jo počnejo vsi uspešni otroci
A$AP Rocky o vzgoji otrok z Rihanno: "Hočem, da ostanejo prizemljeni"
A$AP Rocky o vzgoji otrok z Rihanno: "Hočem, da ostanejo prizemljeni"
zadovoljna
Portal
Tako dobro je videti v kopalkah
Dnevni horoskop: Biki hrepenijo po miru, levi bodo samozavestni
Dnevni horoskop: Biki hrepenijo po miru, levi bodo samozavestni
Boris dviguje temperaturo s svojim izklesanim telesom
Boris dviguje temperaturo s svojim izklesanim telesom
Espadrile, ki jih bomo nosile letošnje poletje
Espadrile, ki jih bomo nosile letošnje poletje
vizita
Portal
Ali geni res določajo dolžino življenja? Znanost ima presenetljiv odgovor
Kaj resnično pomaga pri močnejših bolečinah v glavi?
Kaj resnično pomaga pri močnejših bolečinah v glavi?
So samski v večji nevarnosti? To pravi študija o vplivu zakona na naše zdravje
So samski v večji nevarnosti? To pravi študija o vplivu zakona na naše zdravje
Velika napaka med vadbo, ki jo delamo vsi
Velika napaka med vadbo, ki jo delamo vsi
cekin
Portal
Trg dela se 'ruši': ti poklici bodo eksplodirali, drugi izginjajo
Teden na plaži dražji od nastanitve - turisti presenečeni nad cenami v Italiji
Teden na plaži dražji od nastanitve - turisti presenečeni nad cenami v Italiji
Živeti bolje, porabiti manj: to so triki pametnega življenja, ki jih že uporablja vse več ljudi
Živeti bolje, porabiti manj: to so triki pametnega življenja, ki jih že uporablja vse več ljudi
Poslali 200 prošenj – odgovor dobili na aplikaciji za zmenke
Poslali 200 prošenj – odgovor dobili na aplikaciji za zmenke
moskisvet
Portal
Zakaj med seksom nekateri izrečejo ime bivšega?
Zvezdnik jedel testise severnega jelena: njegov odziv presenetil vse
Zvezdnik jedel testise severnega jelena: njegov odziv presenetil vse
Zbujanje ob 3. uri zjutraj ni naključje – razlogi vas lahko presenetijo
Zbujanje ob 3. uri zjutraj ni naključje – razlogi vas lahko presenetijo
Princesa, ki je namesto čajank izbrala skoke s padalom
Princesa, ki je namesto čajank izbrala skoke s padalom
dominvrt
Portal
Klopi lahko v stanovanju preživijo več dni – tukaj jih je največ
Gojenje sladkega krompirja: skrivnosti za bogat in zdrav pridelek
Gojenje sladkega krompirja: skrivnosti za bogat in zdrav pridelek
Kako pravilno gnojiti paradižnik: trije ključni trenutki za velik in zdrav pridelek
Kako pravilno gnojiti paradižnik: trije ključni trenutki za velik in zdrav pridelek
Te napake v dnevni sobi vas stanejo udobja
Te napake v dnevni sobi vas stanejo udobja
okusno
Portal
Popolna poletna sladica: ledeni veter po receptu Sanje Sirk
Preprosto kosilo, ki iz vsakdanjih sestavin ustvari nekaj odličnega
Preprosto kosilo, ki iz vsakdanjih sestavin ustvari nekaj odličnega
Poletna priloga, ki izgine z mize med prvimi
Poletna priloga, ki izgine z mize med prvimi
Če poznate to razmerje, bo mlečni gres vedno uspel
Če poznate to razmerje, bo mlečni gres vedno uspel
voyo
Portal
Ja, Chef!
V nevarni modrini 2
V nevarni modrini 2
Erko Jun: Pot do BRAVE 106
Erko Jun: Pot do BRAVE 106
Cacau - okus ljubezni
Cacau - okus ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744