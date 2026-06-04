900 sadik in osmukani vršički

Kriminalisti so našli več kot 900 sadik skupaj z že osmukanimi vršički, za katere so po hitrem testu ugotovili, da gre za prepovedano drogo. Prav tako so bili zaseženi pripomočki za gojenje in drugi predmeti v povezavi s tem.

Na kraju so prijeli 32- in 48-letna državljana Srbije ter 41-letnega državljana Bosne in Hercegovine. Vsem so zaradi suma kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanim drogami in tatvine električne energije odvzeli prostost.

V nadaljevanju so bili privedeni pred preiskovalnega sodnika, ki je za vse odredil pripor. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo, so sporočili iz PU Ljubljana.